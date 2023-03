Iš deportacijos išsivadavę Ukrainos vaikai papasakojo, kaip rusai su jais elgėsi

Dėl Putino vykdomos vaikų deportacijos sujudo Briuselis – Europos lyderiai žada pagalbą Ukrainai ieškant ir grąžinant ukrainiečių vaikus.

Bendrija susitarė ir dėl milijono artilerijos sviedinių tiekimo Ukrainai. O Lietuvoje viešintis Oleksijus Arestovyčius sako, kad netrukus prasidėsiantis Ukrainos kontrpuolimas gali tapti šio karo pabaigos pradžia.

Gelbėtojai skuba iš po nuolaužų žmones traukti Konstantinivkoje, Donecko srityje. Rusų raketa čia pataikė tiesiai į „nepalaužiamumo centrą“ – vietą, kurioje žmonės ateina pasislėpti, sušilti, jaustis saugiai. Deja, ne šį kartą: „Išgelbėjome du vyrus iš po nuolaužų. Deja, trys moterys žuvo.“

Rusai naktį dar du žmones pražudė ir Sumų srityje. Į Bilopilję iš lėktuvų paleido valdomas bombas į policijos ir mokyklos pastatus. Dar 9 žmonės per šią ataką buvo sužeisti.

Į Krivy Rihą fašistai paleido dronus „Shahed“, o apšaudę Chersoną, jie pražudė 55-erių vyrą, kurį perskrodė skeveldra.

Už šį terorą Putinas turbūt bus teisiamas ateityje. Tuo metu ukrainiečių organizacija „Save Ukraine“ rodo vaikus, už kurių deportaciją Putinui jau išduotas arešto orderis. Šie pagaliau namo grįžę paaugliai pas rusofašistus išbuvo net pusę metų.

Visa laimė, tėvams juos pavyko susigrąžinti. 17 paauglių iš laikinai okupuotų Chersono ir Charkivo teritorijų rusai išsivežė į okupuotą Krymą, kur už nepaklusnumą laikė rūsiuose ir mušė metaliniu strypu: „Taip, (mušė), tuos, kas už Ukrainą. Iš Chersono srities beveik visi už Ukrainą. – Kaip mušė? – Kažkokiu metaliniu pagaliu.“

Ir plovė vaikams smegenis, neva tėvai jų atsisakė: „Sakė, kad išveš mus į Pskovą. Į Pskovą kažkur Rusijoje. Sakė: ten internatas ir ten jus įsivaikins. – Sakėte, kad turit tėvus, mamas? – Taip. Sakėme, kad mūsų tėvai neatsisakė. Niekur mūsų nevešite. – O jie? – O jie, kad mūsų atsisakė.“

Deja, Ukrainai iki šiol pavyko susigrąžinti tik mažą dalį rusofašistų deportuotų vaikų. Briuselyje EK pirmininkė pažadėjo kartu su kitomis šalimis padėti ieškant deportuotų vaikų ir grąžinant juos namo. Pagalbą pažadėjo ir JT.

„Tai, kas dabar vyksta – vaikų deportavimas – primena baisiausius mūsų istorijos puslapius. Tai karo nusikaltimas. Šiandien žinome apie 16 200 deportuotų vaikų. Tik 300 grįžo namo. Šie nusikaltimai visiškai pateisina arešto orderį“, – teigia Europos Komisijos prezidentė Ursula Von Der Leyen.

Bendrijos lyderiai susitarė ir dėl milijono artilerijos sviedinių pirkimo Ukrainai, ir gynybos pramonės užkūrimo. Jau kurpiamas ir 11 sankcijų paketas Rusijai – bus bandoma užkirsti kelią sankcijų apėjimui. Po pafrontę keliaujantis Zelenskis padėkojo lyderiams, bet paprašė daugiau ryžto.

„Dėl to, kad kiekviena valanda mūšio lauke yra svarbi – delsimas tiekti Ukrainai ilgojo nuotolio raketas, reiškia labai daug. Tai neleidžia mums išstumti Rusijos teroristų iš Chersono, Zaporižios ir kitų teritorijų, kurios nuolat apšaudomos rusų toliašaudėmis raketomis“, – kalba Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

„Prezidentas apgailestavo, kad iki šiol ilgojo nuotolio raketos yra tik siekiamybė, bet tai nėra realybė. Kad Mig‘ai yra gerai, bet norėtų pažangesnių lėktuvų“, – sako Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.

Štai Slovakija pasidalijo vaizdais Mig-29 naikintuvų, kurių keturis jau perdavė Ukrainai: „Įskrido į mūsų teritoriją lėktuvas. Mes atidirbome. Ir svarbiausia – rezultatyviai.“

Tuo metu Ukrainiečiai fronte prašo ir daugiau oro gynybos sistemų, kaip rankinės amerikietiškos sistemos „Stinger“: „Norime padėkoti mūsų užsienio partneriams už ginklus ir galimybę efektyviai naikinti priešą.“

Soledaro pašonėje, netoli Bachmuto, kariaujantys vyrai sako, jau jaučiantys sistemų trūkumą, kovoje su vis dažniau okupantų naudojamais dronais. Ir giriasi, kaip prieš dvi savaites lenkiška sistema „Piorun“ numušė rusų lėktuvą Su-25.

Ukrainiečiai aktyviai ruošiasi vis anonsuojamam kontrpuolimui. Lietuvoje viešintis Ukrainos karo apžvalgininkas Oleksijus Arestovyčius sako, kad planuojamas atsakomasis smūgis gali kardinaliai pakeisti karą.

„Kremliui tai labai nepatiks, nes Ukrainos kariai greičiausiai pasieks Krymo sieną. O Krymas tai perlas Putino karūnoje. Kai pradėsime aktyviai apšaudyti Krymą – Rusijoje prasidės sunki politinė krizė. Nes atsakymų, kodėl pradėjo šį karą, jie jau neturės. Prasidės elito krizė. O po orderio išdavimo Putinui bus paprastas pasirinkimas – ar mes visi, ar vienas dėdė“, – kalba O. Arestovyčius.

O Lietuvai Arestovyčius pataria būti pasiruošus pirmiausia gintis patiems.

„Pagrinde rūpinčiausi apsaugos sistemų įrengimu ir gebėjimu atsilaikyti patiems. Be to, legenda apie tai, kad rusų armija kiaurai praeis Lietuvą – patikėkite – neveikia. Matėme, kaip jie praeina. Todėl galite čia metus kariauti su savo miškais ir upėmis, kol jie bent kažką padarys. Be to, mes juos nusodinome tiek, kad artimiausiu metu jiems jūs nerūpėsite. Todėl jei toliau padėsite Ukrainai, problema mažės“, – tikina O. Arestovyčius.

Briuselis tuo metu, panašu, pasiryžęs mažinti ir Kinijos paramos Kremliui problemą. Pranešama, kad jau netrukus Europos Komisijos prezidentė Ursula Von Der Leyen ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas planuoja vizitą į Kiniją.