Į dviejų dienų komandiruotę Taivane išleisti parlamentarai užtruko gerokai ilgiau: ar taip atsidėkota už paramą?

Nausėda taip pat išvadino Lietuvos užsienio politikos vykdytojus, kaip sėdinčius ant sėdmaišių ir garsiai šaukiančius apie vertybes, tačiau nematančius, kas vyksta aplink. Valstiečiai pasipiktino, kad į 2 dienų komandiruotę Taivane išleisti parlamentarai, ten užtruko gerokai ilgiau ir svarsto, ar už viską mokėjęs Taivanas taip atsidėkojo už paramą.

Taivaniečių atstovybė Vilniuje įžiebė tokį skandalą, kad jo Lietuvai vis dar nepavyksta išspręsti. O prezidentas Gitanas Nausėda pripažino, kad buvo padaryta klaida.

„Aš manyčiau, kad ne taivaniečių atstovybės atidarymas buvo klaida, o pavadinimas, kuris nebuvo derintas su manim“, – sako G. Nausėda.

Mandarinų kalba, atstovybės pavadinimas gali būti skaitomas keliais variantais – tiek Taivano, tiek taivaniečių atstovybė. Ir tai kelia Kinijos pyktį, nes ji slopina bet kokius Taivano nepriklausomybės siekius.

„Prezidento pozicija kartais labai kas savaitę keičiasi, tai gal kitą savaitę mes turėsime kitą poziciją, aš tiesiog esu skaitęs jo interviu užsienio spaudoje, man labai patiko jo interviu „Financial Times“, „Wall Street Journal“ buvo apie tai, ir ten jis viskam pritarė“, – teigia konservatorius Matas Maldeikis.

Nei premjerė, nei Užsienio reikalų ministras Nausėdos pasisakymo nekomentuoja.

„Reikia pripažinti, kad kartais susidaro įspūdis, kad mūsų užsienio politikos kai kurie dalyviai įsivaizduoja užsienio politiką, kaip sėdėjimą sėdmaišyje atsidarius langą ir per tą langą garsiai teigiant savo tam tikrus užsienio politikos principus. To nepakanka“, – teigia G. Nausėda.

Bet ne visi sėdi sėdmaišiuose, kaip išsireiškė prezidentas. 6 parlamentarai lapkričio pabaigoje išvyko į Atviro parlamento forumą Taivane. Juos pakvietė patys taivaniečiai, sumokėję už skrydžius, apgyvendinimą ir maitinimą.

„Vytautai, ką čia dovanų gavot, iš to Taivano parsivežėt? — Tai kaip ir kiekvieną sykį tokiuose susitikimuose su atstovais gauni kažkokią reprezentatyvią šalį atspindinčią dovanėlę. Vienas toks paveikslėlis, kitu atveju keramikos dirbiniu pavadintume“, – sako darbietis Vytautas Gapšys.

Taivaniečiai skelbė, kad forumo tikslas stiprinti ryšius su demokratinių šalių politikais, su jais diskutuojama apie įvairius šių laikų iššūkius, pavyzdžiui, pandemiją. Bet valstiečiai stebisi – forumas truko 2 dienas, o lietuvių komandiruotė truko – 10. Turint omenyje, kad vizito išlaidas apmokėjo taivaniečiai, kyla įtarimas, ar tai galėjo būti apmokėtos atostogos.

„Keistai atrodė tai, kad taip uoliai bandant atidaryti taivaniečių atstovybę Lietuvoje, ir taip kryptingai gadinantis santykius su Kinija, paskui štai toks iškrenta, kaip laimės bilietas į komandiruotę visai savaitei, kur šiltas oras, kur tiesiog įdomi šalis“, – komentuoja valstietis Giedrius Surplys.

Pasiūlymo atsisakė tik valstiečiai. Į Taivaną išvyko konservatorius Matas Maldeikis, Laisvės partijos narys Marius Matijošaitis, socialdemokratė Dovilė Šakalienė, darbietis Vytautas Gapšys ir frakcijos „Vardan Lietuvos“ nariai Lukas Savickas bei Rūta Miliūtė.

„Tokie kliedesiai tai yra neįtikėtini, nes mes turėjom 7 dienas susitikimų virš 30, praėjom visas ministerijas. Mes kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro turėjome susitikimus, iš tikrųjų buvo neįtikėtina darbotvarkė“, – aikina M. Maldeikis.

„Kita vertus, Taivanas turi labai griežtą kovidinį reguliavimą. Tai reiškia, buvo suformuota tam tikra mūsų išimtis, delegacijos burbulas, kuris buvo apribotas tik dalyvavimuose, tam tikruose darbotvarkėje iš anksto suplanuotose susitikimuose, be galimybės išeiti į viešąsias erdves nesuplanuotai, be galimybės ten klaidžioti, turistauti ir panašiai“, – sako „Vardan Lietuvos“ frakcijos narys Lukas Savickas.

Lietuviai buvo apgyvendinti prabangiame 5 žvaigždučių viešbutyje Taipėjaus centre.

„Per vaišes, per balius, per keliones, per visokius forumus, per paskaitų skaitymą yra daroma įtaka politikui. Mes kritikuojam Rusiją, bet Rusija tais pačiais metodais irgi lygiai taip pat elgiasi“, – kalba regionų frakcijos narys Remigijus Žemaitaitis.

„Pasiūliau LVŽS šešėlinei Vyriausybei kreiptis į VSD, STT ir į VTEK, kad tiesiog būtų išaiškinta, ar tokie apmokėjimai yra OK, ar tikrai vertėtų susimąstyti, jeigu gauni kvietimą vykti į komandiruotę, kur apmoka kita šalis“, – teigia valstietis Giedrius Surplys.

„Surplys parodė savo žinių platumą tiek institucijų išvardindamas, džiaugiuosi, kad jas žino, jo teisė kreiptis, manau, kaip sakyt, kai neturi ką rimto pasakyti ir padaryti, tai dažniausiai kreipiesi į kitus, kad ką nors padėtų“, – sako V. Gapšys.

„Tokios kalbos parodo, kad mes nukreipiame dėmesį ne apie tai, kas svarbu, pas mus vyksta didelės politinės pertrubacijos, o mes sprendžiam politinius kliedesius, man tai yra labai graudu“, – tikina M. Maldeikis.

Parlamentarams dienpinigius mokėjo ir Seimas, iš viso maždaug po 300 eurų.