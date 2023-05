Į dienos šviesą lenda politikų gudrybės: „Būtų juokinga, jeigu nebūtų graudu ir liūdna“

Vos per du mėnesius žurnalisto Andriaus Tapino tyrimas „Skaidrinam“ į dienos šviesą ištraukė lėšų grobstymo atvejus keturiose savivaldybėse. Apžvalgininkai įžvelgia priežastis, kodėl dalis politikų iki šiol tyli ir apie minėtą situaciją kalba blankiai. Be to, manoma, kad tokių atvejų galėjo anksčiau būti ir daugiau.