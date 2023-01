Holokaustą išgyvenusi 86-erių žydė Ehudith: „Pakeliui pamečiau batuką ir turėjome grįžti jo ieškoti“

Pasaulis sausio 27 d. prisimena 6 milijonus žmonių, nužudytų per Holokaustą – aukų atminimo data sutampa su mirties stovyklos Aušvice išlaisvinimu. Tai viena baisiausių nacių koncentracijos stovyklų, kurioje buvo nužudyta milijonas žydų. Lietuvoje per Holokaustą nužudyta per 200 tūkstančių žydų tautybės žmonių.