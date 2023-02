Ekspertų vertinimas, kodėl Ukraina negauna pakankamai ginklų: „Scenarijai piešiami labai įvairūs“

Kruvino karo rezultatai – kol kas, deja, Putino naudai. Nors Planas užgrobti Ukrainą per tris dienas nepavyko ir ukrainiečiai sunaikino 150 tūkstančių rusų karių, dešimtys tūkstančių sužeista – rusų orda per metus papildomai nuo Ukrainos atplėšė Lietuvos dydžio teritoriją. Putinas dabar tai pateikia, kaip laimėjimą. Ekspertai atviri – karas užsitęs, o jo rezultatas priklausys nuo to, ar nepavargsime mes ir visas Vakarų pasaulis.

Lygiai prieš metus, vasario 24-ąją, ankstų rytą Ukrainą pažadino sirenų gausmas, virš galvų švilpiančios raketos „Kalibr“, sprogimai visuose pagrindiniuose miestuose ir sostinės Hostomelio rajone zujantys rusų sraigtasparniai.

Viso to kaltininkas pasirodė televizijų ekranuose.

„Priėmiau sprendimą pradėti specialiąją karinę operaciją“, – tuomet kalbėjo Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.

Pasaulis, rodos, iki paskutinės akimirkos dar tikėjo, kad karo nebus. O prasidėjus – į traukinių stotis Ukrainoje plūdo moterys su vaikais: „Širdis plyšta... atsiprašau.“

Iš šalies pabėgo jau 8 mln. žmonių. Vaikams teko atsisveikinti su tėvais. Ir visi suprato, kad tai ne baisus sapnas, o realybė: „Atėjo negeri žmonės ir sudarkė mūsų gyvenimą...“

„Taip, kaip žmogų individualiai ištinka šokas, kai nutinka kažkas, ko jis visiškai nesitikėjo. Lygiai taip pat visuomenės ir valstybės iš esmės buvo sustingusios. Ir net negalėjo patikėti, kas vyksta prieš jų akis. O prieš jų akis vyko tai, kas logiškai buvo pradėta su Krymo okupacija. Tai yra kruvina, barbariška agresija“, – teigia karybos apžvalgininkas Aurimas Navys.

Tik Putinas apsiskaičiavo. Tikėjosi palaužti Ukrainą per tris dienas. Tačiau į sostinę riedančius tankus ukrainiečiai ėmė stabdyti rankomis, gatvėse dalinamais ginklais. O tuomet kepti okupantų kolonas amerikietiškais „Javelinais“. O Zelenskis tapo tikru lyderiu.

„Aš čia. Jokių ginklų nesudėsime. Ginsime savo šalį, nes mūsų ginklas – tai mūsų tiesa. O tiesa ta, kad tai mūsų žemė“, – sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

„Rusija parodė savo visišką nekompetenciją karyboje, jau vien žiūrint į karinę organizacinę pusę. Tai, ką ji sumanė, tai visiškai neatitiko nei jų galimybių“, – tvirtina atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas.

„Kitaip sakant, Kyjivas, kuris nebuvo pakankamai apgintas, sugebėjo atmušti dešimčių tūkstančių kariuomenę, kur buvo tankai ir visa kita“, – sako VU profesorius Gintautas Mažeikis.

Nenugalimos Rusijos armijos ir sąlygas visiems diktuojančio galingo Putino mitas žlugo. Dabar jo pagrindinis tikslas išlaikyti žlugusį galingojo įvaizdį. Tuomet sekė nuolatinės ukrainiečių nakvynės metro, aviacinės bombos Mariupolio gimdymo namuose, „Azovstal“, teatras... Ir Bučoje – kūnai, kūnai, kūnai...

„Su nukirstomis galūnėmis, išprievartautos moterys, nužudyti vaikai... tai genocidas“, – balandžio 4-ąją kalbėjo V. Zekenskis.

Ėmė susivokti ir Vakarai... ir tiekti Ukrainai daugiau vis sunkesnių ginklų, kuriais Ukraina ėmė stumti rusus lauk. Rusija pralaimėjo civilizuoto pasaulio arenoje – jai nepavyko suskaldyti Vakarų. Deja, situacija žemėlapyje kitokia. Iki vasario 24-osios Rusija jau buvo užgrobusi 42 tūkstančių kvadratinių kilometrų Ukrainos teritoriją.

Per pirmą karo mėnesį rusai užgrobė dar 120 tūkst. kvadratinių kilometrų – beveik dvi Lietuvos dydžio teritorijas. O tuomet iniciatyvą perėmusi Ukraina susigrąžino per 70 tūkst. kvadratinių kilometrų. Dabar Rusija kontroliuoja beveik penktadalį Ukrainos teritorijos – ji pažymėta raudonai.

„Turime situaciją ant žemės, turime situaciją diplomatiniame lygyje, kuri, deja, rodo – faktai rodo – kad kol kas Rusija laimi. Kiek ji sugebės tą išlaikyti yra klausimas“, – kalba A. Navys.

Ir net jei ukrainiečiai greit į mūšio lauką riedės „Leopardais“ ar „Abramsais“ ir toliau stums rusus lauk – Vakarai iki šiol nežino, kaip pažaboti Rusiją. Mat vien pergalė mūšio lauke dar negarantuoja taikos Europoje.

„Kaip atrodys pati pabaiga – nėra jokio scenarijaus. Tie scenarijai piešiami labai įvairūs. Ir būtent jie lemia, kodėl Ukraina negauna labai daug ginklų“, – sako G. Mažeikis.

„Mes nežinome vidinės dinamikos Rusijoje. Kad ir kokie zombiai būtų – ten gali prasidėti maištai tų privačių bendrovių, kurių ten prisikūrė. Kurie dar radikalesni nei Kremlius“, – kalba G. Bagdonas.

„Mes galime kaip norime žaisti tą žodį pergalė, bet kas tai yra? Ką mes tą žodį kai sakome turime galvoje? Man galvoje tai kapituliavusi Rusija, demontuotos struktūros, tribunole Putinas su kitais karo nusikaltėliais, nuteistas bolševizmas, komunizmas ir visos tos ideologijos ir demokratiniai rinkimai Rusijoje. Ar tai yra realu?“, – teigia A. Navys.

Rusijos dar nepalaužė Vakarų sankcijos. Putinas vienijasi su panašiais į save. Karo pradžioje pasaulis dar dėjo viltis į rusų tautą, į motinų ir žmonų ašaras, tikėjosi protestų prieš rėžimą. Bet progresyvesni rusai pabėgo į užsienį, likę toliau važiuoja kariauti, arba tyli ir su viskuo susitaiko, o Putinas džiaugiasi pasiekimais.

„Gal tai ir ilgas procesas. Bet jūs užsiminėte, kad atsirado naujos teritorijos... Na štai ir toks, vis dėlto reikšmingas rezultatas Rusijai“, – gruodžio 7-ąją sakė V. Putinas.

Tad, anot ekspertų, būtina dar labiau remti Ukrainą visais įmanomais ginklais ir nugalėti mūšio lauke. Tai būtina norint gyventi taikiai visoje Europoje.