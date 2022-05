Ekspertai atsakė, ką daryti, kai kamuoja nemiga: „Tai kartokite kas 20 minučių“

TV8 laida „Sveikas rytojus“ domėjosi, kodėl daugeliui asmenų vis pasireiškia miego sutrikimai ir kokie jų yra dažniausi.

„Nemiga yra vienas dažniausių miego sutrikimų, dėl kurio skundžiasi net 30 proc. pasaulio žmonių. Nemiga pasireiškia sunkumu užmigti, sunkumu išmiegoti visą naktį, pabundama ankščiau, nei norima.

Visa tai turi pasekmes dienos metu – jaučiamas mieguistumas, sunku susikoncentruoti, išlaikyti dėmesį, jaučiamas irzlumas, dirglumas“, – aiškino sertifikuota miego trenerė Agnė Rudžianskaitė.

Miego sutrikimai gali varginti įvairaus amžiaus žmones. Numigti porą valandų dienos metu gali pasirodyti puikus poilsio pasirinkimas, tačiau specialistai įspėja, kad turint miego sutrikimų toks snaudimas dieną gali padaryti dar daugiau žalos.

Medicininiais tyrimais įrodyta, kad nemigos kamuojamiems žmonėms ilgainiui išsibalansuoja viso organizmo medžiagų apykaita, nukenčia imuninė ir endokrininė sistemos, todėl reikėtų ieškoti pagalbos, nes miego problemos neišsisprendžia savaime.

„Daugelis įsivaizduodami, kad miego problemas galima išspręsti tik vaistais kreipiasi tiesiai į psichoterapeutą, nors tai iš esmės nebūtinai yra pirmas dalykas, kurio reikėtų imtis norint išspręsti savo miego problemas.

Kartais užtenka gyvenimo būdo pokyčių. Dažniausiai klaidos, kurios yra daromos, yra ganėtinai paprastos ir jas galima labai lengvai pakeisti. Pavyzdžiui, per mažas fizinis aktyvumas ar per mažai saulės šviesos gaunama dienos metu, <...> per didelis streso lygis, nesilaikymas miego higienos, neturėjimas vakaro ritualų“, – teigė A. Rudžianskaitė.

Svarbiausi patarimai vakarui būtų pritemdytos šviesos visuose namuose likus valandai iki miego, nežiūrėti televizoriaus, nenaudoti kompiuterio ar telefono. Svarbi ir miego aplinka – kambario temperatūra, tamsus miegamasis, patogus čiužinys ir pagalvė.

Specialistai pabrėžia, kad svarbu eiti miegoti ir keltis tuo pačiu paros metu, net ir savaitgaliais. Pastovus ir tinkamas režimas gerina vidinio laikrodžio suderinamumą. Jei atsigulus į lovą nepavyksta užmigti, gulėti ir skaičiuoti avis nereikėtų.

„Jei tai kartojasi dažnai, po 20–30 minučių nepavykus užmigti turėtume keltis iš lovos, nueiti į kitą kambarį, užsiimti tam tikra ramia veikla, bet ganėtinai nuobodžia, kad mūsų neįtrauktų. Pavyzdžiui, skaityti, bet ne romanus, nes jie gali įtraukti kaip įdomus serialas, todėl būtų galima rinktis šaldytuvo instrukciją. Tai yra visiškai neįdomu ir nesinori prie jos praleisti daug laiko, todėl tai gali veikti migdančiai.

Jei nesinori daryti jokios veiklos, galime tiesiog pasėdėti ant kėdės, pakvėpuoti ir pagalvoti. Tokius ciklus reikia kartoti kas 20 minučių – 20 minučių gulime lovoje, nepavykus užmigti 20 minučių būname kitame kambaryje ir tai kartojame“, – teigė ekspertė.

Tokio ciklo kartojimas padeda nesukurti asociacijos, kad lovoje vis kamuos nemiga.

