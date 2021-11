DIENOS PJŪVIS. Valdžia spaus bedarbius ieškotis darbo – ar tai sumažins nedirbančiųjų skaičių?

Ar tai sumažins nedirbančiųjų skaičių, portalo tv3.lt aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Vytautas Šilinskas, Lietuvos verslo konfederacijos direktorė Eglė Radišauskienė ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė.

tv3.lt naujienų portalas primena, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija viešai pristatė darbo rinkos ir užimtumo pertvarką, tačiau detalesni pakeitimai matyti parengtuose teisės aktuose.

Pagrindine užduotimi ministerija išsikėlė darbo ieškančių žmonių ir dirbti nepasirengusių asmenų atsijojimą į du skirtingus sąrašus. Pirmiesiems užimtumo specialistai galėtų sėkmingai teikti pasiūlymus, nors tai, ką siūlo Užimtumo tarnyba, gero atlyginimo nežada. Pusė darbo vietų, kurias teikia Užimtumo tarnyba, gali garantuoti tik 560 eurų „į rankas“ per mėnesį. Be to, kaip visuomet, ieškoma labai daug tolimųjų reisų vairuotojų.

