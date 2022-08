Darius Jauniškis papasakojo, kaip Rusija išnaudoja kai kuriuos lietuvius propagandos tikslais

Į Baltarusiją ir Rusiją važinėjosi Algirdo Paleckio kompanija, dabar paskelbta grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui. Tai kokia ta grėsmė ir ką mes galime su jais daryti, kaip mes galime galbūt juos sulaikyti?

VSD nuomone žmonės, važinėjantys į priešiškas Lietuvai valstybes, kritikuodami Lietuvos kelią, Lietuvos veiksmus atvirai, be įgaliojimų kažkokių duotų, važinėjantys ir kalbantys apie kažkokią tai taiką su tomis valstybėmis ir pataikaujantys režimams, be jokios abejonės VSD nuomone kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, todėl kad vis tiek yra einama prieš daugumos žmonių nuomonę, mūsų nuostatas, prieš demokratines savybes. Kodėl tai yra daroma, tai čia jau reikėtų tų pačių žmonių paklausti.

REKLAMA

Bet kaip jais gali pasinaudoti? Lietuvos viduje, toje Rusijoje, Baltarusijoje ar viso pasaulio kontekste? Kokia yra grėsmė ir kas mums yra svarbiausia?

Na, mes visą laiką teigiame, kad Rusijos propaganda, šiuo metu ir Baltarusijos propaganda, labai plačiai išnaudoja tokių žmonių važinėjimą. Tai tiesiog yra pateikiama kaip kita nuomonė, kaip alternatyva, kad žiūrėkite, ne visi ten tokie, yra žmonių kurie yra prispausti, blogai gyvenantys, nepatenkinti valdžia ir Lietuvos valstybės kryptimi ir žinoma, kad jie dedami į propagandines laidas, jie yra pristatomi kaip kita nuomone, kaip visada pristatoma, kad jų yra dauguma. Saujelę žmonių nufilmavus prie JAV ambasados protestuojančių ar kitur, išpučiamas didelis burbulas ir pasakoma, kad daugiau yra turbūt kitaip manančių, negu iš tikrųjų.

REKLAMA

REKLAMA

Ar galima manyti, kad pastaruoju metu padaugėjo tiek Rusijos, tiek Baltarusijos dėmesio Lietuvai? Galbūt čia atvažiuoja daugiau vienokių ar kitokių asmenų, bandančių daryti įtaką, verbuoti mūsų žmones? Ar jūs tai pastebite?

Be abejo, VSD yra išsakęs ne kartą, kad dabar daugiau vyksta darbas iš savos šalies, darbas per atstumą. Yra daugiau bandymų verbuoti mūsų piliečius kertant sieną, važiuojant į Baltarusiją pirkti cigarečių ar kuro ir, žinoma, tai atidaro naujas galimybes jų specialiosioms tarnyboms. Veikti čia, NATO teritorijoje, Lietuvoje jiems yra per sudėtingos sąlygos. Kaip žinote, Rusijos ambasada yra aplamai ištuštinta nuo jų žvalgybos elementų ir jiems darosi čia pakankamai sudėtinga veikti viduje.

Bet be jokios abejonės, su įvažiuojančia minia, ar tai būtų iš Rusijos ar iš Baltarusijos, tos grėsmės kontražvalgybinės jos padidėja. Ir kuo daugiau čia Lietuvos ir Baltarusijos piliečių, tuo tos grėsmės yra aštresnės.

Visą pokalbį su D. Jauniškiu žiūrėkite vaizdo siužete, esančiame straipsnio pradžioje.