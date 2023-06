Daktaras Alvydas Unikauskas apie gazuoto vandens naudą: padeda išnaikinti net vėžines ląsteles

Daktaras A. Unikauskas tikino, kad geriant gazuotą vandenį daroma didelė paslauga organizmui.

„Anglies dvideginis, arba CO2, kuriuo prisotinamas paprastas arba mineralinis vanduo, padaro vandenį rūgštinį. Tik ne skonio prasme, o pH prasme“, – pasakojo gydytojas.

Jo teigimu, geriant gazuotą vandenį žmogus jaučiasi geriau – geresnė hidratacija, greitesnis virškinimas, didesnis atsipalaidavimas.

„Taip nutinka dėl Borho efekto. CO2 leidžia deguoniui geriau įsiskverbti į audinius. Tam, kad deguonis patektų į audinių ląsteles, reikia anglies dvideginio“, – teigė A. Unikauskas.

REKLAMA

REKLAMA

Specialistas pasakojo, jog ištikus panikos atakai kvėpuojama neįprastai dažnai, tuo metu gaunama per daug deguonies, negana to, dažnai kvėpuojant į aplinką iškvepiama per daug anglies dvideginio. Tada pradeda trūkti oro.

REKLAMA

„Vienas iš būdų, kaip nusiraminti panikos atakos metu, yra kvėpavimas į maišelį. Kvėpuojant į popierinį maišelį iškvepiama mažiau CO2, jei sumažėja CO2, sumažėja ir deguonies. Mažesnis CO2 kiekis sukelia hipoksiją – deguonies trūkumą“, – pasakojo gydytojas.

Anglies dioksidas yra naudingas žmogaus organizmui, nes aktyvuoja parasimpatinę nervų sistemą – ramybės, gijimo, virškinimo, gero miego sistemą.

Vienas iš A. Unikauską nustebinusių atradimų buvo gazuoto vandens nauda kovojant su vėžinėmis ląstelėmis. Anot gydytojo, vėžinės ląstelės organizme labiau mėgsta šarminę terpę, o gazuotas vanduo rūgština terpę – taip padeda naikinti nenorimas ląsteles.

REKLAMA

REKLAMA

„Tyrimai parodė, kad CO2 gali veikti kaip priešnavikinės dujos, galinčios slopinti metastazes. Sveikos ląstelės terpė pH skalėje yra labiau rūgštinė, vėžinės eina labiau į šarminę pusę. Jei parūgštiname mūsų organizmo terpę, vėžinėms ląstelėms tai nepatinka.

Padidinus CO2 kiekį, provokuojama vėžinių ląstelių apoptozė. Apoptozė – užprogramuota savanoriška ląstelių mirtis. Mūsų organizme šis procesas vyksta nuolatos“, – teigė daktaras.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

A. Unikauskas taip pat pastebėjo, kad per audrą, griaudėjant perkūnijai žmonės lengviau kvėpuoja. Taip nutinka, nes atmosferoje daugiau CO2.

„Taip pat daugiau deguonies gausite jei kvėpuosite tik pro nosį, o ne per burną, kas dažniausiai būna miegant. Įdomiai gamta sutvarkė: prireikus daugiau anglies dioksido sustabdomas kvėpavimas, nes kai įvyksta apnėjos epizodas, tuo metu nekvėpuojama ir padidėja CO2 kiekis kraujyje ir atitinkamai audiniuose“, – laidoje „Kviečiame daktarą“ pasakojo A. Unikauskas.

REKLAMA

Jis pridūrė, jog fizinių pratimų aktyvumas yra geresnis, kai kvėpuojama tik pro nosį. Tuo metu gaunama šiek tiek mažiau deguonies, anglies dioksidas taip pat turi prieš uždegiminį poveikį.

Daktaras patarė, kaip gauti daugiau CO2. Vienas iš patarimų – gerti gazuotą vandenį.

„Tai nereiškia, kad jei gersite gazuotą vandenį, didžiuliais kiekiais gausite CO2, bet tam tikrą kiekį jūs gausite“, – teigė gydytojas.

Daugiau patarimų, kaip gauti CO2, sužinokite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 laidą „Kviečiame daktarą“.