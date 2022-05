Buvę premjerai apie valstybės vadovių norą atsisakyti apsaugos visą parą: net apsipirkti parduotuvėje gali būti pavojinga

Po kiemą vaikštantys vyrai su kostiumais, arba veidrodėliais rankose. Jie čia ne šiaip sau – netrukus čia atvyksta Seimo pirmininkė. Ją apsauga lydi visą parą, kad ir kur ji bebūtų. O žinodami jos darbotvarkę, dar ir iš anksto patikrina vietas, kur ji bus – ar nėra palikta pavojų galinčių kelti daiktų.

Pagal įstatymą nuolatos saugomi prezidentas, premjeras ir Seimo pirmininkas. Bet panašu, kad Čmilytei-Nielsen ir Ingrida Šimonytei tokios nuolatinės palydos kiek pabodo – jos nori keisti įstatymą, kad apsauga su jomis būtų tik darbo metu, o ne visą parą. Laisvalaikio nori privataus.

REKLAMA

„Kodėl to norite, ar to reikia, į kavinę norite ramiai be apsaugos nueiti savaitgalį? — Nesiečiau su kažkokiais asmeniniais norais ar pageidavimais, manome jog gali tai būti organizuojama paprasčiau ir naudojant mažiau resursų“, – sako V. Čmilytė-Nielsen.

Šimonytę apsauga lydi net ir miške, renkant šiukšles. Todėl ji kartu su Čmilyte-Nielsen siūlo jas ir kitus šias pareigas eisiančius asmenis saugoti tik darbo metu ir oficialių vizitų metu. Taip pat, jeigu joms kiltų grėsmė. O ir tokią išimtį siūlo tik premjerams ir Seimo pirmininkams. Prezidentą siūlo ir toliau saugoti kiaurą parą.

Bet Skvernelis pastebi – saugomi ne konkretūs žmonės, o valstybės vadovai.

„Nėra, kad darbo valandos baigėsi ir jis nebedirba. Jis vykdo funkcijas visuomet ir čia atskirti sunkiai įmanoma. Aš dabar einu į parduotuvę, tai einu, kaip ponia Šimonytė. Bet iš parduotuvės jeigu reikia važiuoti į renginį kalbą pasakyti, tai važiuoja ministrė pirmininkė Šimonytė. Tai apsauga tai bus, tai nebus“, – kalba S. Skvernelis.

REKLAMA

REKLAMA

„Iš esmės labai stipriai, drastiškai nesikeistų situacija, bet liktų šiek tiek daugiau erdvės ir kalbant apie tas situacijas, kai nevykdai savo oficialių pareigų, galų gale išvedi šunį pasivaikščioti, ar vedi vaiką į darželį“, – teigia V. Čmilytė-Nielsen.

Buvę premjerai atkerta – ar tikrai valstybės vadovės nori eiti vienos į parduotuvę, ar kitą vietą. Kur gali tekti aiškintis prieš visą minią. O ji – ne visada prognozuojama.

Štai pernai, įsiaudrinusi minia prieš pradėdama riaušes užsipuolė Seimo narius. Jų įprastai niekas nesaugo, bet tąkart teko įsikišti ir policijai.

„Gali atsitikti taip, kad vienas priėjęs drąsus žmogus reikšti priekaištus, prie jo prisijungs dar kokie 4–5, tai aš manau, kad čia apsauga vis dėlto tokiais atvejais yra reikalinga, nes nežinai, kuo tas pokalbis gali virsti“, – teigia buvęs premjeras Algirdas Butkevičius.

Tiesa, įstatymo projektu valstybės vadovės nori, kad visą laiką būtų saugomos ne jos, o jų namai.

REKLAMA

REKLAMA

„Na, tai vertinant saugumo reikalavimus. — Namai pavojingesni, negu ėjimas į parduotuvę, šuniuką vedžioti? — Aš manau, kad tai yra pakankamai racionalu“, – sako V. Čmilytė-Nielsen.

Gatvėje politikai gali sulaukti ir agresijos. Arvydą Anušauską prieš porą metų užsipuolė neadekvatus vyriškis.

Pastaruoju metu žmonių pyktį užsitraukė ir Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys. Žmonės jį keikė dėl skiepų nuo koronaviruso:

„Jūs suprantate, kad šiandien jums Druskininkuose bus paskutinis atvažiavimas? Jūs sekančią dieną jau bijosite važiuoti pas žmones. Jūs baikit šitą terorizmą, kas nori, tas vakcinuojasi!“

Ši kadencija pažymėta ne vienu tūkstantiniu protestu, prie Seimo net buvo pastatytos kartuvės:

„Pasmaugsim, nuleisim, vėl pasmaugsim.“

Keiksmai lekia ir Čmilytės-Nielsen bei Šimonytės adresu. Dalies tautos „meilė“ šioms politikėms aiškiai girdėjosi ir Sausio 13-ąją, kai jos buvo nušvilptos.

Buvę premjerai sako, kad nuolatinis apsaugos buvimas greta vargina, dėl to tenka net atsisakyti vykti į svečius, ar giminės susitikimus. Bet Skvernelis stebisi, kad valstybės vadovės įstatymu nori pasigerinti sau padėtį. Ir siūlo kitą variantą.

REKLAMA

REKLAMA

„Tai yra bandymas personalizuoti įstatymą: man nepatinka kažkas, tai aš pakeisiu įstatymą, kad dviems pagrindinėms šalies moterims šiuo metu, tas įstatymas būtų patogus. Jeigu tu nori turėti privatumo, tai padedi atsistatydinimo pareiškimą ir tampi tą pačią akimirką privačiu asmeniu, kurio apsauga nekankins“, – sako S. Skvernelis.

Vadovybės apsaugos tarnyba šio įstatymo projekto nekomentuoja. Pasakyti, kodėl nori būti mažiau saugoma, nepanoro ir premjerė Ingrida Šimonytė.