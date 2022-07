Bitininkai atskleidė, kiek šiemet turėsime medaus ir kiek jis kainuos

Vilkaviškietė bitininkė Renolda Kubilienė laiko beveik 70 avilių. Bitės, anot moters, turi puikias sąlygas dirbti – visi aviliai stovi pamiškėse, prie gausiai žydinčių pievų ir vandens telkinių: joms būtinas vanduo. Bitininkė giria savo darbininkes: prieš dieną iš šio avilio buvo išimtas medus ir štai jo vėl prinešta.

Bitininkė sako, kad gali lengviau atsikvėpti: vasaros medaus yra gausiai. Pavasaris buvo šaltas ir nepalankus bitėms, tad ir pirmo pavasarinio medaus nebuvo daug. Užtat dabar koriai pilni.

REKLAMA

„Po to rapsas pasipylė, tai rapso buvo labai daug. Ir gana keista, nes buvo ir šalti, ir lietingi orai. Ir darbo, laiko bitėms buvo labai nedaug – per dieną nušvisdavo keletui valandų, bet stebėtinai labai daug prinešė. Labai“, – sako bitininkė R. Kubilienė.

Medaus gausa džiaugiasi ir kiti Suvalkijos bitininkai. Tomas iš Marijampolės skuba sukti medų – pirkėjai laukia šviežio skanėsto. Šaltas pavasaris buvo ir jam streso įvaręs, bet dabar sako viskas stoja į normalias vėžes: be lietuviško medaus tikrai neliksime.

„Yra tikrai, užtenka jo. Nei per mažai, nei per daug, taip per vidurį. Jeigu visos Lietuvos bitininkų medų paimtume, tai Lietuvai visada užteks. Nes labai daug bitininkų, labai daug bičių šeimų, – kalba bitininkas Tomas Bočys.

Tomas sako, kad šiemet medaus kainos nekėlė – prašo penkių eurų už pusės litro stiklainį šviežio medaus. Vėliau kaina turėtų kristi. Vilkaviškietė bitininkė Renolda Kubilienė taip pat nebrangino medaus – pusę litro irgi parduoda už 5 eurus. Tokia pat kaina buvo ir pernai. Nors viskas pabrango – stiklainiai, etikečių gamyba, degalai, elektra – Suvalkijos bitininkai kainos nesiryžo didinti. Ir medaus poreikis išaugo: į Lietuvą neatvežama medaus iš Ukrainos, Baltarusijos ir Kinijos.

REKLAMA

REKLAMA

„Pardavimo kaina mūsų krašte, Vilkaviškyje kol kas laikosi 5 eurai. Urminėje prekyboje, urminiame supirkime jau aukštesnė kaina nei anksčiau. Jau sezono pradžioje yra gerokai aukštesnė kaina“, – teigia R. Kublienė.

Bitininkė sako, kad realizuoti medų nėra sudėtinga. Iš savo bityno per sezoną išsuka kelias tonas medaus. Šiuo metu pernykščio jau nebeturi. Renolda Kubilienė medų daro su įvairiomis uogomis, pakuoja kaip dovanas ir tokios dėžutės turi didelę paklausą. O midus, kurį moteris pati gamina, išgraibstomas akimirksniu. Penkių eurų už stiklainį šviežio medaus prašoma ir Vilkaviškio turguje.

„Medus toks dalykas. Stiklainiai, viskas pabrango, bet turbūt žmonės nenorės mokėti daugiau. Gal dideliuose miestuose kitaip, o pas mus čia, Vilkaviškyje, yra to medaus ir palikti tie penki eurai. Ne viskas brangsta Lietuvoje“, – tikina turgaus prekeivė Jolita.

O dabar pasižvalgykime po kitą šalies regioną – Aukštaitiją. Panevėžio krašto bitininkai pirkėjus irgi džiugina šviežiu medumi. Kainos čia didesnės nei Suvalkijoje – medus brangesnis vienu euru nei pernai. Aukštaitijos bitininkai mažiau medaus prisuko nei suvalkiečiai.

REKLAMA

REKLAMA

„Turėtų stabilizuoti ta kaina, kokia yra. Nes jau daugmaž galime spręsti, kiek to medaus turėsime, tai va, euru bus brangesnis. Jo yra mažiau nei praeitais metais. Kai gauni mažesnį kiekį, o paklausa yra tokia pat, tai kaina automatiškai kyla“, – sako bitininkas Edvinas.

„Pernai penki buvo, šiemet – šeši. Kas ten žino kaip toliau bus. – Gali brangti? – Na, nelabai noriu tikėti. Kas mokės?“, – kalba bitininkė Stasė.

Bitininkai ruošiasi pagrindiniam medsukiui – netrukus liepos pražys, tad vėl laukia darbymetis tiek jiems, tiek bitėms. Tik dabar neramina kaitra. Karštis gali išdžiovinti nektarą ir medaus gali nebūti tiek, kiek tikimasi.