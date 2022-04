Artūras pavežėju dirba jau kone iš idėjos: „Daug vairuotojų labai rimtai svarsto pasitraukti iš šito verslo"

Anot pavėžėjo Artūro, lygiai prieš metus pilnas bakas degalų jam atsieidavo apie 45 eurus, o šiandien moka beveik dvigubai – net 83 eurus.

„Daug vairuotojų labai rimtai svarsto pasitraukti iš šito verslo, nes tai tiesiog nebeapsimoka. Kiti bando ieškoti vidinių kažkokių resursų, stengiasi automobilį keisti, kuris mažiau ryja“, – sakė vyras.

Jeigu Rusija sugalvotų panaudoti masinio naikinimo ginklus ar karas išsiplėstų į kitas šalis, tai energetikos kainos būtų dar didesnės.

„Tada jau eisime į visiškai kitą scenarijų, ir tada, manyčiau, kad naftos kaina tikrai pakankamai stipriai didės, kas automatiškai atsispindės ir degalų kainose“, – kalbėjo ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.

Nafta ir kuras gali pigti nebent dėl Kinijos, nes šioje šalyje fiksuojami didžiuliai kovido protrūkiai, reiškiantys uždaromas gamyklas, verslus ir stojantį naftos produktų vartojimą milžiniškoje ekonomikoje.

„Naftos kaina dabar bus nestabili ir jinai yra nestabili. Bet kokia naujiena iš Kinijos, kovido politikos, bet kokia naujiena iš karo fronto, bet koks politinis pasisakymas – tai iš karto labai stipriai keis naftos kainą“, – sakė A. Izgorodinas.

Dar didesnį nerimą daugeliui Lietuvos gyventojų kelia rekordiškai didelės šildymo ir elektros kainos. Jau dabar dujos biržoje yra trigubai brangesnės nei mes mokame, tad nuo liepos kaina gali šoktelėti net tris kartus. Jei taip atsitiks, už kubinį metrą, skirtą namų ūkio šildymui, tektų mokėti po mažiausiai 1,5 euro. Labai augs sąskaitos Vilniuje ir kitose šalies vietovėse, kur šilumai gaminti naudojamos dujos.

„Visko galima tikėtis, bet manyčiau, kad neturėtų būti daug blogiau, nei buvo šią žiemą, nes nepamirškim to, kad Rusija energetinio karo fronte su Europa pradėjo kovoti dar praeitų metų vasarą, specialiai neužpildžiusi gamtinių dujų saugyklų prieš prasidedant žiemos sezonui“, – kalbėjo ekonomistas Žygimantas Mauricas.

Su elektra – taip pat ne pyragai. Jau nuo vidurvasario, kai energetikos komisija perskaičiuos kainas, jos greičiausiai bus bent 50 procentų didesnės. Valdžios koridoriuose ir kabinetuose vyksta karštos diskusijos, kaip reikės padėti žmonėms ištverti nebepakeliamas dujų ir elektros kainas – duoti vienkartines pašalpas ar didinti žmonių pajamas.

„Seimas nesutiko svarstyti vienkartinės išmokos. Aš kėliau klausimą – galbūt galima būtų tobulinti tą įstatymą, kad vienkartinė išmoka būtų surišama su tikslinėmis išlaidomis. Pavyzdžiui, tą 100 eurų būtų galima panaudoti tik komunalinėms sąskaitoms apmokėti. Tokį sprendimą priėmė dalis Europos Sąjungos šalių“, – sakė Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mykolas Majauskas.

„Tie argumentai nėra pagrįsti dėl kelių priežasčių. Pirmas dalykas – biudžetas nėra Majausko, nėra Palucko, nėra Šimonytės. Tai yra žmonių sunešti mokesčiai. Kai žmonėms sunku, dalis tų mokesčių grįžta per biudžetą arba per išmokas, arba per sumažėjusias biudžeto pajamas“, – kolegai kontrargumentavo Seimo Ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotojas Gintautas Paluckas.

