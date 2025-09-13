Anykščių savivaldybė kavinėms išdalino ypatingus indus: sriubos indelis žmogui kainuos 3 eurus, antram patiekalui – 4

„Mandri puodai“ viena iš 16 maitinimo įstaigų Anykščiuose šią vasarą prisijungusi prie iniciatyvos klientus mokyti tvarumo. Tai yra, užsisakius maistą ne vietoje, siūlo įsigyti daugkartinius indus sriubai ir antram patiekalui.
Restoranų darbuotojai tikisi pokyčio
„Daugiau sako „fainai“, negu naudojasi, tai tikimės, rudenį pasikeis. Dabar vasara, visi atsipalaidavę, niekas niekur neskuba, dažniau ateina, atsisėda, pavalgo nei išsineša“, – teigia gastrobaro „Mandri puodai“ bendrasavininkas Lukas.
Prie iniciatyvos prisijungė ir „Močiučių restoranas“ Anykščiuose. Gyventojai dalijasi nuomone apie daugkartinių indų naudojimą:
„Dar nebandžiau, bet galvoju apie tai, kad ateityje naudosiuosi“
„Gal neprisireikė tiesiog paprasčiausiai, jei prisireiks, tai būtinai naudosimės, žinoma“
Tačiau bent kol kas ir čia daugkartiniai indai dažniau guli lentynoje, nei keliauja pas klientus.
„Kol kas nelabai žmonės puola pirkti, dar pripratę prie tų senesnių indų. Čia Anykščiai, pensininkai daugiau išsinešimui nešasi, taupo tas kapeikėles“, – „Močiučių restorano“ darbuotoja Laimutė.
Daugkartinis sriubos indelis klientui atsieina 3 eurus, antram patiekalui – 4.
Toks pokytis ne visiems – nesamonė
Viso Anykščių savivaldybė nupirko 3000 tokių indelių. Pirmieji šalyje imasi taip mokyti žmones rūpintis švaresne aplinka.
„Anykščiai iš A raidės, tai pirmieji pradedam. Tai leidžia pasimokyti keisti mąstyseną“, – teigia investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja Jolanta Jucevičienė.
Tačiau gyventojai kitokios nuomonės, anot jų, Anykščių savivaldybė padariusi klaidą:
„Nu gi be reikalo, kam jie reikalingi, nesąmonė“
„Nieko čia gero, pinigų išleidimas“
„Žmonės prašo padaryt takelį tarp namų, savivaldybė pinigų neturi, o tokius indus perka“
O štai indų pripirkusi savivaldybė ir iniciatyvą palaikančios kavinės kantriai laukia rudens, kai žmonės grįš po atostogų ir dažniau užsuks pietų išsinešti. Žmogus, kartą susimokėjęs už šiuos indelius su jais gali keliauti vis į kitą kavinę ar barą. Atsinešti savąjį, o pietus jam įdės į tokį pat, tik kitą, švariai išplautą.
Iniciatyvai vos prasidėjus, savivaldybė maitinimo įstaigoms išdalijo per 1000 vienetų sriubos ir antrojo patiekalo indelių. Apie trečdalis jų jau pradėjo savo gyvenimą – tai yra, atsidūrė pas klientus. Už kelis eurus įsigytą indelį klientas panorėjęs gali grąžinti, pateikęs čekį jis atgaus pinigus.
Daugiau apie tai išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.