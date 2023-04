AC Black Flag (ne)tęsinys ir Mario milijonai!

Sulauksime „Assassin‘s Creed Black Flag“ tęsinio?! Ne visai... Naujausiame „Žaidimų Balso“ epizode vedėjai Edgaras Kožuchovskis, Sigitas Vyšnauskas ir Rokas Lukošaitis aptaria, kaip „The Last of Us“ serialo antrasis sezonas gali pakeisti visą žaidimo istoriją. Taip pat, kokių žaidimų žanrų išleidžiama per mažai ir kurių per daug. Ir šiek tiek buvo klasikinės nostalgijos dozė kalbant apie legendinį „Lineage 2“ ir koks žaidimas gali jį pakeisti šiais laikais.