ŽŪM: Lietuvoje galvijams įtariami pirmieji mėlynojo liežuvio ligos atvejai

Kol ši liga nėra oficialiai patvirtinta, šaliai nėra taikomi jokie prekybiniai apribojimai nei gyvais galvijais, nei jų produktais.
Reaguodama į situaciją, ministerija teigia kartu su atsakingomis institucijomis koordinuojanti visus reikalingus veiksmus, taip pat pirmadienį organizuosianti Ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų valdymo veiksmų koordinavimo darbo grupės posėdį.
Jame planuojama aptarti neatidėliotinas priemones ir tolesnę ligos prevenciją, stebėseną bei valdymo strategiją.
Ūkininkai ir gyvūnų laikytojai raginami išlikti budrūs ir nuolat laikytis biologinio saugumo bei kitų reikalavimų.
