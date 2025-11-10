 
Žiniasklaida: „Hanner“ penkiais aukštais mažina Konstitucijos pr. planuojamo pastato aukštį

2025-11-10 11:46 / šaltinis: ELTA
2025-11-10 11:46

Nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovė „Hanner“, norėdama sostinės Konstitucijos prospekto centriniame verslo rajone statyti dar vieną aukštybinį verslo centrą, nusprendė pradėti naują derinimo procedūrą ir penkiais aukštais sumažinti pastato aukštį, skelbia „Verslo žinios“

Arvydas Avulis. ELTA / Žygimantas Gedvila

Nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovė „Hanner“, norėdama sostinės Konstitucijos prospekto centriniame verslo rajone statyti dar vieną aukštybinį verslo centrą, nusprendė pradėti naują derinimo procedūrą ir penkiais aukštais sumažinti pastato aukštį, skelbia „Verslo žinios“

Tokį sprendimą bendrovė priėmė vasarą bandžiusi suderinti detalųjį planą ir sulaukusi Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) pastabų. 

Anot portalo, 2023 m. birželį pateiktuose dokumentuose derinta, kad plėtotoja adresu Konstitucijos pr. 11 galėtų statyti iki 33 aukštų objektą. 

Šių metų birželį bendrovė derino parengtus detaliojo plano sprendinius, tačiau sulaukė Statybos inspekcijos pastabų, kad plėtotoja čia galėtų statyti iki 28 aukštų pastatą.

„Hanner“ valdybos pirmininkas Arvydas Avulis sako, kad institucijos duoda skirtingus nurodymus dėl pastato aukščio, tad dabar bendrovė nusileidžia.

Tiesa, savivaldybės atstovas Gabrielius Grubinskas aiškina, kad dabartinis numatytas 28 aukštų skaičius yra rengėjo sprendimas.

Advokatų kontoros „Walless“ partneris Evaldas Klimas, dirbantis su „Hanner“, teigia, kad penkių aukštų projekte atsisakyta, norint užtikrinti deramą senamiesčio apsaugos zonos apsaugą, dėl kurios sprendimus tenka derinti su Kultūros paveldo departamentu.

Kaip skelbia „Verslo žinios“, remiantis pateiktu detaliojo plano aiškinamuoju raštu, sklypo paskirtis būtų nekeičiama, sklypas liktų komercinės paskirties, siekiama padidinti galimą statyti aukštį – iki 28 aukštų.

Tiesa, savivaldybės atstovas Gabrielius Grubinskas aiškina, kad detaliojo plano derinimo procedūra kartojama dėl rengėjų padarytų klaidų informuojant visuomenę. Klaidos nustatytos po Statybos inspekcijos patikrinimo.

Anot portalo, Inspekcijos patarėjas viešiesiems ryšiams Rosvaldas Gorbačiovas teigia, kad po patikrinimo nustatyta penki mažareikšmiai trūkumai ir 18 trūkumų, po kurių tikrinimas yra nutraukiamas.

A. Avulis aiškina nesuprantantis Kultūros paveldo departamento, savivaldybės ir Statybos inspekcijos pozicijų. Savo ruožtu R. Gorbačiovas tikina, kad inspekcija nenurodė rengėjui pradėti rengimo proceso iš naujo, nes toks detaliojo plano tikrinimas gali būti pradedamas tik pašalinus trūkumus ir pateikus prašymą tikrinti.

