Nacionalinį stadioną vystanti „Hanner“ sulaukė 100 mln. eurų paskolos iš „Swedbank“ ir „Luminor“

Lėšos bus panaudotos Nacionalinio stadiono ir daugiafunkcio komplekso statyboms Vilniuje. „Swedbank“, veikiantis kaip sandorio agentas, skyrė 65 mln. eurų finansavimą, „Luminor“ – 35 mln. eurų.
„Suteiktas 100 mln. eurų kreditas patvirtina dviejų didelių bankų pasitikėjimą „Hanner“ kompanija ir tikėjimą šio nacionalinės reikšmės projekto sėkme, o mus dar labiau įpareigoja siekti tikslo užbaigti šį amžiaus projektą“, – pranešime cituojamas „Hanner“ valdybos pirmininkas Arvydas Avulis.
Pagal planą, didžioji dalis komplekso darbų turėtų būti baigta iki 2027 m. pabaigos, o pirmieji sporto renginiai Nacionaliniame stadione galėtų įvykti jau 2028 m. futbolo sezone.
Prognozuojama, kad stadionas ir kitos komplekso erdvės kasmet pritrauks daugiau nei 500 tūkst. lankytojų, sukurs šimtus naujų darbo vietų ir taps svarbia tarptautinių sporto bei kultūros renginių vieta.
Statybos darbai jau vyksta – pamatų poliai sutvirtinti, montuojamos gelžbetoninės konstrukcijos, formuojamos tribūnų erdvės. Bendra projekto vertė siekia apie 156 mln. eurų.
ELTA primena, kad „Hanner“ didžiąją dalį bendrovės „Venetus Capital“, kuri yra valdoma fondo „BaltCap Infrastructure Fund“ ir kuriai priklauso stadiono koncesininkė „Vilniaus daugiafunkcis kompleksas“, akcijų perėmė šį birželį.
Liepą „Hanner“ sudarė rangovų sutartis su statybų bendrovėmis „Naresta“ bei „Kalvasta statyba“.
Teigiamą išvadą Vilniaus Nacionalinio stadiono projektui Europos Komisija (EK) pateikė gegužės pabaigoje.