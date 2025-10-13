Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nacionalinį stadioną vystanti „Hanner“ sulaukė 100 mln. eurų paskolos iš „Swedbank“ ir „Luminor“

2025-10-13 09:34 / šaltinis: ELTA
2025-10-13 09:34

„Swedbank“ ir „Luminor“ bankai suteikė 100 mln. eurų vertės sindikuotą paskolą įmonei „Vilniaus daugiafunkcis kompleksas“, kuri priklauso nekilnojamojo turto bendrovei „Hanner“, skelbiama pranešime spaudai.

Spaudos konferencija Nacionalinio stadiono statybvietėje. ELTA / Dainius Labutis

„Swedbank“ ir „Luminor“ bankai suteikė 100 mln. eurų vertės sindikuotą paskolą įmonei „Vilniaus daugiafunkcis kompleksas“, kuri priklauso nekilnojamojo turto bendrovei „Hanner“, skelbiama pranešime spaudai.

REKLAMA
1
REKLAMA
REKLAMA

Lėšos bus panaudotos Nacionalinio stadiono ir daugiafunkcio komplekso statyboms Vilniuje. „Swedbank“, veikiantis kaip sandorio agentas, skyrė 65 mln. eurų finansavimą, „Luminor“ – 35 mln. eurų.

REKLAMA

„Suteiktas 100 mln. eurų kreditas patvirtina dviejų didelių bankų pasitikėjimą „Hanner“ kompanija ir tikėjimą šio nacionalinės reikšmės projekto sėkme, o mus dar labiau įpareigoja siekti tikslo užbaigti šį amžiaus projektą“, – pranešime cituojamas „Hanner“ valdybos pirmininkas Arvydas Avulis.

REKLAMA
REKLAMA

Pagal planą, didžioji dalis komplekso darbų turėtų būti baigta iki 2027 m. pabaigos, o pirmieji sporto renginiai Nacionaliniame stadione galėtų įvykti jau 2028 m. futbolo sezone.

Prognozuojama, kad stadionas ir kitos komplekso erdvės kasmet pritrauks daugiau nei 500 tūkst. lankytojų, sukurs šimtus naujų darbo vietų ir taps svarbia tarptautinių sporto bei kultūros renginių vieta.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Statybos darbai jau vyksta – pamatų poliai sutvirtinti, montuojamos gelžbetoninės konstrukcijos, formuojamos tribūnų erdvės. Bendra projekto vertė siekia apie 156 mln. eurų.

ELTA primena, kad „Hanner“ didžiąją dalį bendrovės „Venetus Capital“, kuri yra valdoma fondo „BaltCap Infrastructure Fund“ ir kuriai priklauso stadiono koncesininkė „Vilniaus daugiafunkcis kompleksas“, akcijų perėmė šį birželį.

Liepą „Hanner“ sudarė rangovų sutartis su statybų bendrovėmis „Naresta“ bei „Kalvasta statyba“.

Teigiamą išvadą Vilniaus Nacionalinio stadiono projektui Europos Komisija (EK) pateikė gegužės pabaigoje.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų