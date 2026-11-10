Žinia gyventojams: per savaitę elektros kaina šalyje išaugo 57 proc.

Skelbiama, kad Latvijoje vidutinė elektros kaina praėjusią savaitę išaugo 50 proc. ir siekė 265,46 euro už MWh, o Estijoje – 57 proc. iki 186,76 euro už MWh.
„Elektrum Lietuva“: per savaitę elektros kaina šalyje išaugo 57 proc.
Bendrovės duomenimis, Baltijos šalyse papildomą spaudimą kainoms darė smarkiai sumažėjęs elektros importas iš Švedijos.
„Praėjusią savaitę elektros importas iš Švedijos ketvirtosios prekybos zonos į Baltijos šalis sumažėjo net 83 proc. Iš Suomijos atkeliaujantys elektros srautai šio sumažėjimo nekompensavo, todėl didesnę paklausos dalį teko patenkinti brangesniais elektros gamybos šaltiniais. Tuo metu vėjo elektrinių gamyba Baltijos šalyse išaugo 44 proc., o saulės elektrinių – 62 proc. Vis dėlto šio augimo nepakako kompensuoti sumažėjusiam elektros importui“, – pranešime teigia „Elektrum Lietuva“ komercijos vadovas Mantas Kavaliauskas.
Nurodoma, kad bendras elektros energijos suvartojimas Baltijos šalyse praėjusią savaitę padidėjo 1 proc. ir siekė 567 gigavatvalandes (GWh). Lietuvoje suvartota 257 GWh elektros energijos – 2 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę. Tuo metu Latvijoje vartojimas išaugo 1 proc. iki 150 GWh, o Estijoje jis išliko nepakitęs ir siekė 160 GWh.
Elektros energijos gamyba per savaitę Baltijos šalyse padidėjo 33 proc. – iš viso pagaminta 439 GWh. Anot bendrovės, Lietuvoje gamyba išaugo 31 proc. iki 166 GWh.
Tuo metu Latvijoje pagaminta 142 GWh elektros energijos – 22 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę, o Estijoje gamyba padidėjo 51 proc. iki 132 GWh.
„Elektrum Lietuva“ duomenimis, per savaitę Lietuva pasigamino 64 proc. šalyje suvartotos elektros energijos. Latvijoje šis rodiklis siekė 95 proc., Estijoje – 82 proc. Iš viso Baltijos šalys pasigamino 78 proc. regione suvartotos elektros energijos.