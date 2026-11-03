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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Elektros kaina per savaitę Lietuvoje išaugo 91 proc.

2026-11-03 09:38 / šaltinis: ELTA
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2026-11-03 09:38
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Praėjusią savaitę sumažėjus saulės ir vėjo elektrinių gamybai, vidutinė didmeninė elektros energijos kaina Lietuvoje padidėjo 91 proc. iki 177,19 euro už megavatvalandę (MWh), skelbia energetikos bendrovė „Elektrum Lietuva“.

elektra (tv3.lt koliažas)

Praėjusią savaitę sumažėjus saulės ir vėjo elektrinių gamybai, vidutinė didmeninė elektros energijos kaina Lietuvoje padidėjo 91 proc. iki 177,19 euro už megavatvalandę (MWh), skelbia energetikos bendrovė „Elektrum Lietuva“.

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Bendrovės duomenimis, Latvijoje elektros kaina per savaitę taip pat išaugo 91 proc. ir siekė 176,51 euro už MWh, o Estijoje ji pakilo 70 proc. iki 118,81 euro už MWh.

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„Elektrum Lietuva“: elektros kaina per savaitę šalyje išaugo 91 proc.

„Praėjusią savaitę vėjo elektrinių gamyba Baltijos šalyse sumažėjo net 52 proc., o visame „Nord Pool“ regione – 8 proc. Mažėjo ir saulės elektrinių gamyba: Baltijos šalyse ji smuko 37 proc., o „Nord Pool“ regione – 11 proc. Tai reiškia, kad elektros rinkoje buvo mažiau atsinaujinančių išteklių pagamintos energijos, kuri įprastai padeda palaikyti žemesnes kainas“, – pranešime teigia „Elektrum Lietuva“ Komercijos departamento vadovas Mantas Kavaliauskas.

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Skelbiama, kad bendras elektros energijos suvartojimas Baltijos šalyse praėjusią savaitę padidėjo 2 proc. iki 559 gigavatvalandžių (GWh). Lietuvoje suvartota 251 GWh elektros energijos – 1 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę. 

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Tuo metu Latvijoje elektros vartojimas per savaitę sumažėjo 1 proc. iki 149 GWh, o Estijoje išaugo 10 proc. iki 159 GWh.

Anot bendrovės, elektros energijos gamyba Baltijos šalyse sumažėjo 18 proc. – iš viso pagaminta 330 GWh. Lietuvoje praėjusią savaitę gamyba smuko 44 proc. iki 126 GWh. Latvijoje pagaminta 116 GWh elektros energijos – 12 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę, o Estijoje gamyba išaugo 24 proc. iki 88 GWh.

„Elektrum Lietuva“ duomenimis, per savaitę Lietuva pasigamino 50 proc. šalyje suvartotos elektros energijos. Latvijoje šis rodiklis siekė 78 proc., Estijoje – 55 proc. Iš viso Baltijos šalys pasigamino 59 proc. regione suvartotos elektros energijos.

indeliai.lt

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