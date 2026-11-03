Elektros kaina per savaitę Lietuvoje išaugo 91 proc.

Bendrovės duomenimis, Latvijoje elektros kaina per savaitę taip pat išaugo 91 proc. ir siekė 176,51 euro už MWh, o Estijoje ji pakilo 70 proc. iki 118,81 euro už MWh.
„Elektrum Lietuva“: elektros kaina per savaitę šalyje išaugo 91 proc.
„Praėjusią savaitę vėjo elektrinių gamyba Baltijos šalyse sumažėjo net 52 proc., o visame „Nord Pool“ regione – 8 proc. Mažėjo ir saulės elektrinių gamyba: Baltijos šalyse ji smuko 37 proc., o „Nord Pool“ regione – 11 proc. Tai reiškia, kad elektros rinkoje buvo mažiau atsinaujinančių išteklių pagamintos energijos, kuri įprastai padeda palaikyti žemesnes kainas“, – pranešime teigia „Elektrum Lietuva“ Komercijos departamento vadovas Mantas Kavaliauskas.
Skelbiama, kad bendras elektros energijos suvartojimas Baltijos šalyse praėjusią savaitę padidėjo 2 proc. iki 559 gigavatvalandžių (GWh). Lietuvoje suvartota 251 GWh elektros energijos – 1 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę.
Tuo metu Latvijoje elektros vartojimas per savaitę sumažėjo 1 proc. iki 149 GWh, o Estijoje išaugo 10 proc. iki 159 GWh.
Anot bendrovės, elektros energijos gamyba Baltijos šalyse sumažėjo 18 proc. – iš viso pagaminta 330 GWh. Lietuvoje praėjusią savaitę gamyba smuko 44 proc. iki 126 GWh. Latvijoje pagaminta 116 GWh elektros energijos – 12 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę, o Estijoje gamyba išaugo 24 proc. iki 88 GWh.
„Elektrum Lietuva“ duomenimis, per savaitę Lietuva pasigamino 50 proc. šalyje suvartotos elektros energijos. Latvijoje šis rodiklis siekė 78 proc., Estijoje – 55 proc. Iš viso Baltijos šalys pasigamino 59 proc. regione suvartotos elektros energijos.