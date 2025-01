Žada, kad neliks gruodį priimtų griežtesnių sankcijų, verslininkai rėžia: „Mes prieštaraujame nesąmonėms“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.

2021-aisiais, kai valdžioje buvo dešinieji, garsiai skambėjo frazės apie tai, kokia puiki yra Ingridos Šimonytės vyriausybė. Vis tik su tuo pasiginčyti linkęs vienas žinomiausių šalies verslininkų, „Teltonikos“ įkūrėjas Arvydas Paukštys. Jis savo viešame įraše internete kėlė klausimą, iš kur kyla buvusios valdžios noras nuolat kenkti šalies verslui.

„Mane visi čia dabar kaltins sąmokslo teorijomis, kai vienas atsitikimas, du, bet kai visa eilė tų atsitikimų, tai aš matau sistemą, sisteminį veikimą“, – teigė A. Paukštys.

REKLAMA

REKLAMA

Investicijos – ant plauko

Prieš keletą mėnesių A. Paukštys pranešė, kad nepavyksta susikalbėti su valdžios institucijomis ir dėl to ant plauko pakibo milijardinės investicijos į naujas gamyklas. Dabar jis piktinasi, kad gruodį I. Šimonytės vyriausybė sugriežtino sankcijų politiką ir uždraudė į trečiąsias šalis skraidinti dvigubos paskirties prekes.

REKLAMA

„Mes negalime siųsti į Lotynų Ameriką, kur mes turime 4 ofisus, negalime į Aziją siųsti, kur turime 7 ofisus, atrodo, tik į Australiją galime siųsti, o į Singapūrą, į Indiją negalime siųsti. Turime kontraktus Saudo Arabijoje, kur gaila būtų prarasti, nes tik laimėjome“, – piktinosi „Teltonikos“ įkūrėjas.

Dvigubos paskirties prekės, tai tokios prekės, kurias naudoja ir eiliniai žmonės, ir kariškiai. O „Teltonika“ eksportuoja daugybę elektronikos prekių, bet nuo Naujųjų metų tokias prekes eksportuoti senoji vyriausybė uždraudė. Sprendimas priimtas gruodžio pradžioje, o draudimas įsigaliojo praeitą savaitę.

REKLAMA

REKLAMA

„Jeigu jūs paprieštarausite, jūs būsite apkaltinti vatnikais, dar kažkuo, sankcijoms prieštaraujate. Niekas neprieštarauja sankcijoms, mes prieštaraujame nesąmonėms, kurios įvedamos, kai tau draudžiama dėti į lėktuvą prekę, o žeme tu gali ją vežti, kur nori. Arba kitos šalys nedraudžia vežti, visos ES, o mes čia būsime pirmi, geresni, ir ką mes iš to išlošime, aš bandau suprasti?“ – dėstė verslininkas A. Paukštys.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kad buvusios valdžios noras kovoti su sankcijų apėjimu kirto visiems verslams, ministrui išdėstė ne viena verslo asociacija.

„Sandėliuose guli nemažai prekių, turime apie savaitę susikaupusių prekių, kiekis yra nemenkas ir tai yra aukštos pridėtinės vertės prekės“, – pabrėžė Pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius.

„Mes manome, kad buvo padaryta klaida ir nemanome, kad reikia ieškoti kaltų, o reikia tą klaidą ištaisyti, nes jeigu mes deklaruojame strateginę partnerystę su Taivanu, Izraeliu, ar prioritetinę rinką Singapūrą, tai šiuo metu nuo sausio 1 dienos ten lietuviai negalės eksportuoti“, – tikino Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis.

REKLAMA

Sprendimą atšauks

Ministras sakė, kad draudimą eksportuoti prekes lėktuvais atšauks.

„Jeigu pavyks rasti greitus teisinius sprendimus, tai tikrai viename iš artimiausių Vyriausybės posėdžių“, – žadėjo Ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas.

Anot L. Savicko, įmonės turės raštiškai įsipareigoti, kad jų prekės nepateks į Rusiją. O jeigu taip nutiks, joms bus taikomos sankcijos – baudos ir eksporto draudimas.

REKLAMA

„Ar įmanoma verslui susekti, kur jų parduotos prekės gali atsidurti? – 100 procentų, be abejo, kad ne. Tai yra neįmanoma, jeigu bus 20–30 tarpininkų, kurie apkeliaus per visą pasaulį ir galų gale pasieks tą pačią Rusiją, be abejo, kad pirminis tiekėjas gali to ir nesuprasti ir net nesužinoti“, – pripažino V. Janulevičius.

„Turės priimti rizikos faktorių. Ar aš pasitikiu šiuo pirkėju, kuris man pasižada ir aš galiu būti ramus, kad jis tų prekių toliau neperduos. Ir tai bus verslo rizika, kurią turės priimti verslas“, – kalbėjo L. Savickas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Teltonikos“ vadovas sako, kad tokiu atveju bus lengva pakenkti įmonėms. Esą provokatoriai gali nusipirkti prekę ir ją nuvežti į Rusiją.

„Kaip galima dabar nubausti verslą, prieš tai, kad yra teroristai, provokatoriai, arba kažkas, kas nori tau pakenkti. Tai yra tyčiniai veiksmai. Jeigu mes priimame tokį įstatymą, tai su jumis labai lengva susidoroti. Aš sukuriu provokaciją ir sužlugdau jūsų verslą“, – tikino A. Paukštys.

REKLAMA

Verslininkai sakė, kad Lietuvai nereikėtų stengtis būti pirmūne ir griežčiausia iš visų. Nes tai kenkia mūsų pačių verslams.

„Tai tada gal iš viso užsidarykime tą verslą, susipjausime greičiau, čia nereiks ir karo, išsinaikinsime iki tol, kol priešas ateis. Kur mes einame? Aš griežtai kalbu, nes 30 metų kuri verslą, darai, statai, lipdai, ir staiga paima, kažkas parašą padeda – ne, ne, tu neeksportuosi, iš viso. Tai dabar visai eksportą uždrauskime visą. Kodėl tik į tas šalis? Tai į visas šalis uždrauskime“, – siūlė „Teltonikos“ įkūrėjas.

Ankstesnė Vyriausybė laikėsi požiūrio, kad Lietuva turi būti kur kas griežtesnė Rusijos atžvilgiu, nei kitos valstybės, taip pat ir užkardydama sankcijų apėjimo schemas.

Daugiau apie tai – aukščiau esančiame vaizdo įraše.