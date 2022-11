Vyriausybė spręs dėl finansinės naštos mažinimo žlugus kredito įstaigai

Finansų ministerija siūlo suteikti Lietuvos bankui įgaliojimus bankroto atveju perleisti banko ar kitos kredito įstaigos turtą, teises ir įsipareigojimus kitai įstaigai, jei Indėlių draudimo fondui tai būtų finansiškai naudingiau nei išmokėti indėlių draudimo išmokas.

Taip pat siūloma, kad šios išmokos galėtų būti išmokamos tiesiogiai per bankrutuojantį banką ar kitą kredito įstaigą, naudojantis jų likvidžiu turtu.

Be to, siekiama valstybės įmonę „Indėlių ir investicijų draudimas“ per vienerius metus pertvarkyti į viešąją įstaigą, atsakingą už indėlių draudimą ir Indėlių draudimo fondo administravimą.