Vokietijoje pradėtas procesas prieš parduotuvės „Temu“ savininką

Trečiadienį išplatintame Federalinės kartelinės tarnybos pranešime teigiama, kad būtina peržiūrėti sąlygas, kurias platforma „Temu“ suteikia savo prekybininkams, taip pat bendrovės elgesį su tiekėjais.
„Tiriame įtarimus, kad „Temu“ Vokietijos rinkoje gali taikyti neleistinas mažmenininkų kainodaros sąlygas“, – paaiškino institucijos vadovas Andreas Mundtas.
„Tokiais reikalavimais galėtų būti smarkiai ribojama konkurencija, be to, jie galiausiai lemtų kainų augimą kituose pardavimo kanaluose“, – pridūrė jis.
„Temu“ yra viena iš didžiausių internetinių parduotuvių Vokietijoje. Šioje platformoje apsiperka keli milijonai Europos Sąjungos gyventojų.
Liepos mėnesį Europos Komisija paskelbė preliminarias platformos „Temu“ atžvilgiu vykdyto tyrimo išvadas ir nustatė, kad bendrovė pažeidžia ES teisės aktus, nes nepakankamai stengiasi kovoti su prekyba neteisėtais produktais savo platformoje.