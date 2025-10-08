Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vokietijoje pradėtas procesas prieš parduotuvės „Temu“ savininką

2025-10-08 17:03 / šaltinis: ELTA
2025-10-08 17:03

Vokietijos konkurencijos priežiūros tarnyba pradėjo procedūrą prieš įmonių grupę „Whaleco Technology Limited“, kuriai priklauso Kinijos internetinės mažmeninės prekybos milžinė „Temu“.

„Temu“ (nuotr. SCANPIX)

Vokietijos konkurencijos priežiūros tarnyba pradėjo procedūrą prieš įmonių grupę „Whaleco Technology Limited“, kuriai priklauso Kinijos internetinės mažmeninės prekybos milžinė „Temu“.

REKLAMA
0

Trečiadienį išplatintame Federalinės kartelinės tarnybos pranešime teigiama, kad būtina peržiūrėti sąlygas, kurias platforma „Temu“ suteikia savo prekybininkams, taip pat bendrovės elgesį su tiekėjais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tiriame įtarimus, kad „Temu“ Vokietijos rinkoje gali taikyti neleistinas mažmenininkų kainodaros sąlygas“, – paaiškino institucijos vadovas Andreas Mundtas.

REKLAMA
REKLAMA

„Tokiais reikalavimais galėtų būti smarkiai ribojama konkurencija, be to, jie galiausiai lemtų kainų augimą kituose pardavimo kanaluose“, – pridūrė jis.

REKLAMA

„Temu“ yra viena iš didžiausių internetinių parduotuvių Vokietijoje. Šioje platformoje apsiperka keli milijonai Europos Sąjungos gyventojų.

Liepos mėnesį Europos Komisija paskelbė preliminarias platformos „Temu“ atžvilgiu vykdyto tyrimo išvadas ir nustatė, kad bendrovė pažeidžia ES teisės aktus, nes nepakankamai stengiasi kovoti su prekyba neteisėtais produktais savo platformoje.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų