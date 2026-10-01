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TV3 naujienos > Verslas

VMI pristačius naujovę gyventojams – perspėjo neskubėti: svarbu žinoti šias išimtis

2026-10-01 12:31 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Austėja Budrikytė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-01 12:31
Pridėkite kaip šaltinį Google

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) pristatė naują 2026 metų gyventojų pajamų mokesčio (GPM) skaičiuoklę. Ji turėtų padėti gyventojams įvertinti, kiek GPM teks sumokėti nuo skirtingų pajamų, tačiau Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija (LBAA) atkreipia dėmesį, kad įrankis apima ne visus apmokestinimo atvejus, o daliai gyventojų savarankiškai juo naudotis gali būti sudėtinga.

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) pristatė naują 2026 metų gyventojų pajamų mokesčio (GPM) skaičiuoklę. Ji turėtų padėti gyventojams įvertinti, kiek GPM teks sumokėti nuo skirtingų pajamų, tačiau Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija (LBAA) atkreipia dėmesį, kad įrankis apima ne visus apmokestinimo atvejus, o daliai gyventojų savarankiškai juo naudotis gali būti sudėtinga.

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VMI skelbia, kad naujoje skaičiuoklėje galima įvesti dažniausiai gaunamas apmokestinamųjų pajamų rūšis, įvertinti mokėtiną GPM mažinančias išlaidas, o metinis neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) apskaičiuojamas automatiškai.

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Įrankis taip pat parodo bendrą apskaičiuotą GPM ir detalius skaičiavimus pagal atskiras pajamų rūšis bei joms taikomus tarifus.

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LBAA socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtame įraše skaičiuoklę įvertino kaip naudingą ir teisingai GPM apskaičiuojantį įrankį tais atvejais, kuriems jis pritaikytas. Vis dėlto asociacija atkreipė dėmesį, kad prieš naudojantis skaičiuokle svarbu žinoti, kokius duomenis į ją reikia įvesti.

Pasak LBAA, į skaičiuoklę turi būti įrašomos pajamų sumos, iš kurių jau atimtos sąnaudos ir pritaikytos atitinkamos lengvatos, išskyrus NPD. Neapmokestinamosios pajamos į skaičiuoklę apskritai neturėtų būti įtraukiamos.

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Asociacijos vertinimu, būtent ši vieta gyventojams gali būti sudėtingesnė – prieš įvesdamas duomenis žmogus pats turi gebėti nustatyti savo apmokestinamųjų pajamų sumą ir įvertinti jam taikomas lengvatas.

Įrankis neapima visų pajamų rūšių

LBAA taip pat išskyrė atvejus, kurių naujoji VMI skaičiuoklė neapima.

Tarp jų – atliekų pardavimo pajamos ir užsienyje apmokestinamos pajamos, kai taikomos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys, bei jų įtaka Lietuvoje apmokestinamų pajamų progresiniam GPM tarifui.

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Asociacija aiškina, kad skaičiuoklė taip pat neapima vertybinių popierių, išlaikytų ilgiau nei penkerius metus ir parduotų ne per investicinę sąskaitą, pardavimo, taip pat darbuotojo iš darbdavio pagal pasirinkimo sandorius (opcionus) įsigytų akcijų pardavimo, kai nuo jų įsigijimo praėjo ne mažiau kaip treji metai.

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Įrankyje neįtraukti ir kai kurie kiti atvejai – žemės ūkio individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio turto nuomos ar pardavimo apmokestinamosios pajamos, autorinis atlyginimas iš darbdavio bei tantjemos.

LBAA įspėja, kad gyventojui gaunant ir tokių pajamų, skaičiuoklė galutinės GPM sumos teisingai neparodys.

Ekspertai siūlo tobulinti skaičiuoklę ir pateikti aiškesnes instrukcijas

Nepaisant išvardytų trūkumų, LBAA naująjį įrankį vertina teigiamai ir nurodo, kad šiuo metu tai vienintelė tokia skaičiuoklė, be didelių nukrypimų parodanti progresinio GPM skaičiavimo principus.

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Vis dėlto asociacijos vertinimu, dabartinė jos versija labiau pritaikyta profesionalams. Gyventojams gali būti sudėtinga savarankiškai nustatyti apmokestinamųjų pajamų sumą, įvertinti taikomas lengvatas ir jas atimti dar prieš įvedant duomenis.

LBAA nurodo, kad skaičiuoklė būtų naudingesnė, jei apimtų visas pajamas, kurioms taikomos skirtingos GPM apskaičiavimo taisyklės. Asociacija taip pat siūlo pateikti aiškesnes naudojimosi instrukcijas, kurios sumažintų klaidų riziką.

indeliai.lt

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