VMI parduotuvėje – automobiliai ir nuo 600 eurų: štai ką randa šiuose aukcionuose

Naujienų portalas tv3.lt pasidomėjo, kokias transporto priemones VMI siūlo įsigyti ir kokius jų trūkumus nurodo skelbimuose.
Ką galima įsigyti už kelis tūkstančius eurų?
Vienas brangesnių VMI e. konkursuose siūlomų automobilių – 2015 m. BMW 435D xDrive. Jo pradinė kaina siekia 10 391,68 euro. Dyzelinis automobilis turi automatinę pavarų dėžę, 230 kW galios variklį, o jo rida – 298 796 kilometrai.
VMI skelbime nurodytas vienas šio automobilio trūkumas – apibraižytas galinis bamperis.
Kiek pigiau, už 8 110 eurų, siūlomas 2015 m. „Audi A4 Avant“. Dyzelinis automobilis turi automatinę pavarų dėžę ir 130 kW galios variklį, o jo rida siekia 230 034 kilometrus.
Konkrečių „Audi“ trūkumų skelbime nenurodyta. Tačiau VMI pažymi, kad automobilis apžiūrėtas tik vizualiai, o kitų duomenų apie jo būklę institucija neturi.
Dar vienas parduodamas automobilis – 2009 m. BMW 5er Gran Turismo, kurio pradinė kaina siekia 7 140 eurų. Jis varomas dyzelinu, turi automatinę pavarų dėžę ir 180 kW galios variklį. Automobilio rida – 302 142 kilometrai.
Šio BMW trūkumų sąrašas gerokai ilgesnis. VMI nurodo gilius įbrėžimus ant variklio dangčio ir dešinės pusės sparnų, subraižytus bamperius bei sulūžusius priekinio bamperio laikiklius. Ant sparnų matyti korozijos židinių, suplyšusi sėdynių danga.
Už 6 361,60 euro pradinę kainą taip pat siūlomas 2011 m. BMW 5er Reihe. Dyzelinis automobilis turi automatinę pavarų dėžę ir 160 kW galios variklį. Jo rida skelbime nenurodyta.
Pirkėjams svarbu atkreipti dėmesį, kad, VMI duomenimis, apžiūros metu šis automobilis neužsivedė. Taip pat pažeista jo bamperių dažų danga.
VMI nurodo, kad transporto priemonės buvo apžiūrėtos vizualiai, o kitų duomenų apie jų būklę institucija neturi. Skelbimuose pateiktos pradinės kainos nurodytos su PVM. E. parduotuvėje ir e. konkursuose prekės parduodamos be garantijos ir be galimybės jas grąžinti.
Pigiausi variantai – nuo kelių šimtų eurų
Tarp nebrangių automobilių – 2008 m. „Toyota Yaris“, kurios pradinė kaina siekia 611,64 euro. Benzininis automobilis turi mechaninę pavarų dėžę ir 64 kW galios variklį. Jo rida skelbime nenurodyta.
Tačiau VMI įspėja, kad automobilio kėbulas stipriai paveiktas korozijos – jos židinių yra ant sparnų, slenksčių ir durelių. Priekiniai žibintai neskaidrūs, nuskeltas galinis dešinės pusės žibintas, trūksta išorinio veidrodėlio plastikinio gaubto. Taip pat apgadinta kėbulo apdaila.
Už 1 405 eurų pradinę kainą siūloma 2007 m. „Škoda Fabia“. Benzininis automobilis turi mechaninę pavarų dėžę ir 63 kW galios variklį. Jo rida taip pat nenurodyta.
Šio automobilio trūkumų sąrašas ilgas: apžiūros metu jo nepavyko užvesti, suskilęs galinis bamperis, pažeista kėbulo dažų danga. Dešinės pusės priekinis sparnas, durelės ir slenkstis paveikti korozijos. Be to, trūksta kairiojo šoninio veidrodėlio gaubto, išdužęs mažasis galinių durelių langas.
Tarp pigesnių variantų yra ir 2008 m. „Ford Mondeo“, kurio pradinė kaina – 2 352 eurai. Dyzelinis automobilis turi mechaninę pavarų dėžę ir 103 kW galios variklį. Rida skelbime nepateikta.
VMI nurodo, kad automobilio kėbulas paveiktas korozijos, vietomis subraižyta dažų danga, apgadinti bamperiai, nuleista galinė dešinės pusės padanga. Automobilio raktelių nėra, todėl variklio veikimas nepatikrintas.
E. konkurse galima rasti ir kitų transporto priemonių – už 856 eurų pradinę kainą siūlomas 2023 m. elektrinis mopedas „Super Soco“. Pasak VMI, apžiūros metu mopedas neužsivedė, o jo plastikinės apdailos detalės vietomis apibraižytos.
Kaip transporto priemonės patenka į VMI rankas?
Anksčiau naujienų portalui tv3.lt VMI kancleris Dainius Jasiulis aiškino, kad pati inspekcija automobilių nekonfiskuoja. Tai daroma teismo sprendimu, pavyzdžiui, už vairavimą apsvaigus. Priėmus sprendimą, transporto priemonė perduodama VMI, kuri ją perima į apskaitą, įvertina ir rūpinasi pardavimu.
Pasak jo, kiekvienas automobilis vertinamas individualiai, atsižvelgiant į jo būklę, išvaizdą ir rinkos situaciją. Jei transporto priemonės nepavyksta parduoti, jos kaina gali būti mažinama. Už parduotus konfiskuotus automobilius gautos lėšos pervedamos į valstybės biudžetą.