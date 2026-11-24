„Kol kas visi iššūkiai nebuvo susiję su pinigais, o su biurokratija, su šalių skirtingomis galimybėmis įgyvendinti projektą. Jei toliau bus tokie pat strigimai Latvijoje, aš bijau, kad eilinį kartą tie pinigai perskirstomi kitur, nes ištinka krizė ar kažkoks kitas poreikis. Tada mums darosi vis sunkiau derėtis dėl pinigų, nes nesugebame jų panaudoti“, – portalui „Verslo žinios“ sakė V. Sinkevičius.
Jo teigimu, būtent šalių narių gebėjimas įgyvendinti tokios apimties projektus kelia didžiausią nerimą. Europarlamentaras pabrėžė, kad projekto kaina yra išaugusi dėl ilgo jo įgyvendinimo laikotarpio, tačiau tai, jo vertinimu, nėra pagrindinė problema.
Anot europarlamentaro, nuo 2017 m. kai projekto kaina siekė 5,4 mlrd. eurų, ji pabrango iki 23,8 mlrd. eurų.
„Tiesa, mane labiau gąsdina šalių narių negebėjimas įgyvendinti tokios apimties projektų su biurokratija, kurioje mes paskęstame ir kartu nuskandiname projektus“, – teigė V. Sinkevičius.
Jo teigimu, šiuo metu planuojama, kad iki 2030 metų būtų pastatyta bent pagrindinė „Rail Balticos“ geležinkelio šaka, o papildomos atšakos būtų įgyvendinamos vėliau.
V. Sinkevičiaus vertinimu, projekto užbaigimui reikėtų apie 20 mlrd. eurų.
Anot jo, pagrindinė dabar svarstoma mintis „Rail Balticos“ finansavimui ieškoti lėšų iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (CEF), kurią gali sudaryti apie 80 mlrd. eurų, bei karinio mobilumo finansavimo, kuriam preliminariai numatyta apie 19 mlrd. eurų.
Vis dėlto europarlamentaras nemano, kad pats „Rail Balticos“ finansavimas iš ES darbotvarkės bus išstumtas.
„Projekto finansavimas išstumtas nebus, tačiau klausimas yra dėl sumos, bet jis tikrai liks. Mes turime europarlamentarų „Rail Baltica“ bičiulių grupę, Baltijos šalių kolegų, tad parlamento pozicija yra labai aiški. Tarybos taip pat, tad tikrai nemanau, kad finansavimas dings, nes jis jau įvardintas tarp pagrindinių projektų“, – sakė V. Sinkevičius.
Iki šiol „Rail Baltica“ projektui pagal 12 CEF dotacijų susitarimų skirta apie 4,5 mlrd. eurų ES investicijų. Naujas finansavimo paraiškas toliau vertins EK ir Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga (CINEA). Vertinimo rezultatus numatoma paskelbti 2027 m. pavasarį.
Spalio pabaigoje Lietuva, Latvija ir Estija pateikė bendrą paraišką Europos Komisijai (EK), kurioje prašė dar 357,5 mln. eurų finansavimo geležinkelio projektui.
„Rail Baltica“ – strateginis LTG grupės, Lietuvos ir Europos Sąjungos bei didžiausias geležinkelių infrastruktūros projektas Baltijos šalių istorijoje, kurį įgyvendinant bus nutiestas elektrifikuotas europinio standarto geležinkelis, sujungsiantis Lietuvą, Latviją ir Estiją su Vidurio bei Vakarų Europa.