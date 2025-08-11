„Vilvi Group“ pajamos šiemet augo 22 proc. iki 167 mln. eurų

Vien liepos mėnesio pajamos siekė 24,57 mln. eurų ir buvo 20,6 proc. didesnės negu pernai liepą (20,38 mln. eurų), pirmadienį pranešė „Vilvi Group“.
Anksčiau grupė skelbė pernai uždirbusi 25,7 mln. eurų grynojo pelno – 1,7 karto daugiau nei užpernai, 33,6 mln. eurų pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) – 60 proc. daugiau, gavusi 245,4 mln. eurų konsoliduotų pajamų – 16,6 proc. daugiau.
Grupę sudaro bendrovės Vilkyškių pieninė, „Modest“, Kelmės pieninė, „Kelmės pienas“, „Pieno logistika“ ir įmonė Latvijoje „Baltic Dairy Board“.
