Vilniuje – svarbūs pokyčiai: palies daugelį

Informuojama, kad pokyčiai numatyti 6G, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 30, 55, 57, 58, 78, 89, 114, 116 sostinės autobusų tvarkaraščiuose, taip pat keisis ir 12 troleibusų judėjimas mieste.
JUDU: nuo pirmadienio Vilniuje keičiasi dalies viešojo transporto maršrutų tvarkaraščiai
JUDU teigimu, korekcijos vykdomos siekiant užtikrinti sklandesnį viešojo transporto judėjimą mieste bei atsižvelgiant į keliaujančiųjų poreikius.
Prieš planuojant savo keliones mieste JUDU rekomenduoja gyventojams pasitikrinti atnaujintus viešojo transporto tvarkaraščius.
Pranešama, kad aktuali informacija skelbiama interneto svetainėse judu.lt bei stops.lt, o realiuoju laiku viešojo transporto judėjimą galima stebėti JUDU švieslentėje bei programėlėje.