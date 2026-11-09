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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vilniuje – svarbūs pokyčiai: palies daugelį

2026-11-09 06:00 / šaltinis: ELTA
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2026-11-09 06:00
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 Nuo lapkričio 9-osios keičiasi dalies Vilniaus viešojo transporto maršrutų tvarkaraščiai, praneša JUDU. 

VVT, autobusas (nuotr. Dainiaus Labučio)

 Nuo lapkričio 9-osios keičiasi dalies Vilniaus viešojo transporto maršrutų tvarkaraščiai, praneša JUDU. 

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Informuojama, kad pokyčiai numatyti 6G, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 30, 55, 57, 58, 78, 89, 114, 116 sostinės autobusų tvarkaraščiuose, taip pat keisis ir 12 troleibusų judėjimas mieste. 

JUDU: nuo pirmadienio Vilniuje keičiasi dalies viešojo transporto maršrutų tvarkaraščiai

JUDU teigimu, korekcijos vykdomos siekiant užtikrinti sklandesnį viešojo transporto judėjimą mieste bei atsižvelgiant į keliaujančiųjų poreikius. 

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Prieš planuojant savo keliones mieste JUDU rekomenduoja gyventojams pasitikrinti atnaujintus viešojo transporto tvarkaraščius. 

Pranešama, kad aktuali informacija skelbiama interneto svetainėse judu.lt bei stops.lt, o realiuoju laiku viešojo transporto judėjimą galima stebėti JUDU švieslentėje bei programėlėje.

indeliai.lt

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