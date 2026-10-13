Svarbi žinia vilniečiams: nepravažiuoja dalis troleibusų

„Svarbi informacija viešojo transporto keleiviams!
Dėl užsikabinusio kontaktinio tinklo Savanorių pr. link Valkininkų žiedo šiuo metu nepravažiuoja 4, 6, 12, 15 ir 18 maršrutų troleibusai. Troleibusai apsisuka Gerosios Vilties žiede“, – skelbiama įraše.
Perspėja vilniečius dėl kelionių viešuoju transportu
Gyventojams rekomenduojama keliones planuoti iš anksto ir numatyti papildomo laiko kelionei.
„Atsiprašome už nepatogumus ir dėkojame už jūsų supratingumą.
Aktuali informacija apie viešojo transporto tvarkaraščius skelbiama judu.lt ir stops.lt interneto svetainėse. Viešojo transporto judėjimą realiuoju laiku galima stebėti JUDU švieslentėje ir programėlėje“, – nurodoma pranešime.
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