Dalyje viešojo transporto buvo sutrikusi komposterių veikla

„Šiuo metu komposteriai veikia įprastai, todėl keleiviai gali įsigyti ir aktyvuoti viešojo transporto bilietus“, – pranešė savivaldybės įmonė.
Apie ketvirtadienio rytą kilusį sutrikimą keleiviai buvo informuoti 9 val., komposterių veikimas buvo atkurtas 9.35 val.
„Atsiprašome keleivių dėl kilusių laikinų nepatogumų ir dėkojame už kantrybę bei supratingumą“, – teigė „Judu“.
Rytą dalyje sostinės sutriko komposterių veikla
Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė savivaldybės įmonė „Judu“.
Įmonės teigimu, sutrikus komposterių veiklai, šiuo metu keleiviai gali susidurti su sunkumais įsigyjant bilietą mokėjimo kortele ar aktyvuojant elektroninį bilietą.
„Jeigu transporto priemonėje yra veikiantis komposteris, prašome naudotis juo. Bilietus taip pat galite įsigyti ir aktyvuoti JUDU, „m.Ticket“ arba „Trafi“ programėlėse“, – nurodė „Judu“.
Sutrikimus ketinama pašalint kaip įmanoma greičiau. Išsprendus problemą, įmonė apie tai informuos papildomai.
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