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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vilniuje numatoma įrengti apie 300 naujų viešojo transporto švieslenčių

2026-09-24 12:49 / šaltinis: BNS
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2026-09-24 12:49
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Vilniuje plečiamas elektroninių viešojo transporto švieslenčių tinklas – artimiausiais metais sostinės stotelėse numatoma įrengti apie 300 naujos kartos „E-paper“ švieslenčių, ketvirtadienį pranešė savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ („Judu“).

Vilniuje numatoma įrengti apie 300 naujų viešojo transporto švieslenčių (JUDU Nuotr.)

Vilniuje plečiamas elektroninių viešojo transporto švieslenčių tinklas – artimiausiais metais sostinės stotelėse numatoma įrengti apie 300 naujos kartos „E-paper“ švieslenčių, ketvirtadienį pranešė savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ („Judu“).

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Pasak jos, iki rugsėjo jau įrengta 20 tokių švieslenčių. Jos keleiviams vienoje vietoje pateikia realaus laiko informaciją apie į stotelę atvykstantį viešąjį transportą ir aktualius maršrutų tvarkaraščius.

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„Norime, kad informacija apie viešojo transporto judėjimą keleivius pasiektų kuo patogiau ir būtų prieinama kuo daugiau miesto stotelių. Todėl šiuo metu pradedame platesnę elektroninių švieslenčių plėtrą“, – teigia „Judu“ Viešojo transporto organizavimo skyriaus vadovė Indrė Žvirblienė.

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Kaip teigiama pranešime, „E-paper“ švieslentės veikia naudodamos saulės energiją, todėl joms nereikia papildomo elektros įvado. Elektroninio rašalo ekranai sunaudoja mažai energijos, o informacija juose išlieka matoma tiek ryškioje saulės šviesoje, tiek vakare.

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Taip pat švieslentę sudaro du ekranai. Viršutiniame rodomi artėjantys autobusai ir troleibusai, apatiniame – maršrutų tvarkaraščiai. Prireikus jose galima skelbti informaciją apie eismo įvykius, maršrutų pokyčius ir kitus keleiviams aktualius pasikeitimus.

Švieslentėse įrengti keturi mygtukai, kuriais galima pasirinkti norimo maršruto informaciją, taip pat įjungti papildomą ekrano apšvietimą tamsiu paros metu ar pasirinkti ryškesnį vaizdą.

„Judu“ nurodo, kad šiuo metu elektroninės švieslentės jau įrengtos visose Vilniaus laivų stotelėse, taip pat Justiniškių, Karaliaučiaus, Gilužio, „Litexpo“, Karoliniškių poliklinikos, Sietyno, Subačiaus, Žalgirio, Spaudos rūmų ir kitose stotelėse.

indeliai.lt

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