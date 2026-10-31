Sostinė baigia elektrinių laivų sezoną: keleivių – beveik šešiskart daugiau nei pernai

Šių metų laivybos sezoną Nerimi kursavo keturi elektriniai laivai – „Geležinis vilkas“, „Smilga“, „Lašiša“ ir „Rytas“. Palyginti su pirmuoju sezonu, jų skaičius padvigubėjo, o maršrutas pailgėjo iki 7,7 kilometro – nuo Verslo trikampio iki Žirmūnų paplūdimio.
Prie penkių pernai veikusių stotelių – Verslo trikampio, Žvėryno, Baltojo, Žaliojo ir Karaliaus Mindaugo tiltų – šiemet buvo pridėtos dvi naujos: Šilo tilto ir Žirmūnų paplūdimio. Išplėtus maršrutą, kelionės upe tapo lengviau pasiekiamos Žirmūnų ir Antakalnio gyventojams, atsirado daugiau galimybių laivais pasiekti miesto centrą ir poilsio erdves prie Neries.
„Antrasis laivybos sezonas parodė, kad kelionės Nerimi sulaukia vis didesnio vilniečių ir miesto svečių susidomėjimo. Šiemet išplėtėme laivybos paslaugą ir sulaukėme gerokai daugiau keleivių“, – pranešime cituojama „Judu“ vadovė Loreta Levulytė-Staškevičienė.
Kitą laivybos sezoną planuojama pradėti 2027 metų balandžio antroje pusėje, atsižvelgiant į nustatytą vidaus vandenų laivybos sezoną ir sąlygas.
Kitą laivybos sezoną planuojama pradėti 2027 m. balandžio antroje pusėje, atsižvelgiant į nustatytą vidaus vandenų laivybos sezoną ir sąlygas. Apie tikslią sezono pradžią ir laivų kursavimo tvarkaraščius JUDU informuos atskirai.