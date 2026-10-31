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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Sostinė baigia elektrinių laivų sezoną: keleivių – beveik šešiskart daugiau nei pernai

2026-10-31 08:31 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-31 08:31
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Sostinėje šeštadienį baigiamas antrasis elektrinių laivų sezonas. Šiemet keturiais maršrutiniais laivais Nerimi keliavo daugiau nei 135 tūkst. keleivių – beveik šešiskart daugiau nei pernai, pranešė įmonė „Judu“.

JUDU laivas

Sostinėje šeštadienį baigiamas antrasis elektrinių laivų sezonas. Šiemet keturiais maršrutiniais laivais Nerimi keliavo daugiau nei 135 tūkst. keleivių – beveik šešiskart daugiau nei pernai, pranešė įmonė „Judu“.

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Šių metų laivybos sezoną Nerimi kursavo keturi elektriniai laivai – „Geležinis vilkas“, „Smilga“, „Lašiša“ ir „Rytas“. Palyginti su pirmuoju sezonu, jų skaičius padvigubėjo, o maršrutas pailgėjo iki 7,7 kilometro – nuo Verslo trikampio iki Žirmūnų paplūdimio.

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Prie penkių pernai veikusių stotelių – Verslo trikampio, Žvėryno, Baltojo, Žaliojo ir Karaliaus Mindaugo tiltų – šiemet buvo pridėtos dvi naujos: Šilo tilto ir Žirmūnų paplūdimio. Išplėtus maršrutą, kelionės upe tapo lengviau pasiekiamos Žirmūnų ir Antakalnio gyventojams, atsirado daugiau galimybių laivais pasiekti miesto centrą ir poilsio erdves prie Neries.

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„Antrasis laivybos sezonas parodė, kad kelionės Nerimi sulaukia vis didesnio vilniečių ir miesto svečių susidomėjimo. Šiemet išplėtėme laivybos paslaugą ir sulaukėme gerokai daugiau keleivių“, – pranešime cituojama „Judu“ vadovė Loreta Levulytė-Staškevičienė. 

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Kitą laivybos sezoną planuojama pradėti 2027 metų balandžio antroje pusėje, atsižvelgiant į nustatytą vidaus vandenų laivybos sezoną ir sąlygas. 

Kitą laivybos sezoną planuojama pradėti 2027 m. balandžio antroje pusėje, atsižvelgiant į nustatytą vidaus vandenų laivybos sezoną ir sąlygas. Apie tikslią sezono pradžią ir laivų kursavimo tvarkaraščius JUDU informuos atskirai.

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