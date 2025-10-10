„Vilniaus prekybai“ skaidant verslus „Maxima grupė“ skolinasi 260 mln. eurų iš SEB ir ING bankų

Lėšos bus panaudotos grupės išleistų ilgalaikių obligacijų išpirkimui anksčiau laiko bei susijusių išlaidų finansavimui, pranešė „Maxima grupė“.
Grupė išpirks obligacijas, kad galėtų įgyvendinti pokyčius, susijusius su „Vilniaus prekybos“ grupės struktūros pertvarka – Lenkijoje, Švedijoje bei Bulgarijoje veikiantys verslai bus atskirti nuo grupės ir valdomi per naują holdingo bendrovę, Nyderlandų „Paretas“, o verslai Baltijos regione toliau bus valdomi per „Vilniaus prekybą“ ir jos antrines įmones Lietuvoje.
Numatoma, kad „Maxima grupės“ įmonių „Emperia Holding“ ir „Maxima Bulgaria“, valdančių parduotuvių tinklus „Stokrotka“ Lenkijoje ir „T Market“ Bulgarijoje, akcijos bei 50 proc. vaistinių tinklo „Kronans“ Švedijoje valdytojos akcijų bus perleistos bendrovei „Paretas“.
„Šiuo pokyčiu siekiame suformuoti naują, savarankišką organizaciją grupėje, kuri išskirtinai fokusuotųsi į verslus už Baltijos regiono. (...) Baltijos regione (...) toliau vykdysime nuosaikią organinę plėtrą, taip pat investuojame į parduotuvių atnaujinimą, naujus logistikos centrus, IT sistemas“, – pranešime sakė „Vilniaus prekybos” direktorius Paulius Mencas.
Tuo metu. pasak jo, už Baltijos regione ribų grupė nori aktyviau investuoti, čia ji įžvelgia strateginės plėtros bei partnerysčių galimybių.
„Todėl norime turėti tiek organizacine, tiek finansine prasme atskirą struktūrą bei būtent tose rinkose esančių investicijų valdymui skirtą komandą, kuri visą savo dėmesį skirtų vien tik tam“, – pridūrė P. Mencas.
2027 metų pirmoje pusėje įgyvendinus planuojamus pokyčius dabartinė „Vilniaus prekybos“ grupė bus padalinta į dvi struktūriškai atskiras ir savarankiškas dalis: Baltijos regione veikiančių įmonių grupę, kurią valdys „Vilniaus prekyba“, ir kitose šalyse veikiančių verslų grupę, kurią valdys „Paretas“.
Abiejų šių įmonių kontroliuojančia bendrove bus Nyderlandų „Metodika B.V.“, kurios galutinis naudos gavėjas yra Nerius Numa.
Šiuo metu „Vilniaus prekyba“ per „Maxima grupę“ valdo tinklus Baltijos šalyse, Lenkijoje ir Bulgarijoje, o per antrinę įmonę „Euroapotheca“ – vaistinių tinklus Baltijos šalyse ir Švedijoje.