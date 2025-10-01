Dar vienoje sostinės „Maximoje“ nustatyta diskriminacija

Tyrimą dėl diskriminacijos tarnyba pradėjo gavusi informacijos, kad į Šeškinės mikrorajone esančios parduotuvės antrą aukštą galima patekti tik laiptais.
„Patekimas į šios parduotuvės antrą aukštą yra nepritaikytas – nėra rampos, keltuvo ar lifto. Akivaizdu, kad tokiu būdu daliai gyventojų, dėl objektyvių priežasčių negalinčių kopti stačiais laiptais, paslaugų ir prekių prieinamumas yra ribojamas“, – pranešime teigė lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė.
Tarnyba konstatavo, kad bendrovė „Maxima LT“ pažeidė Lygių galimybių įstatymą ir rekomendavo imtis veiksmų užtikrinant savarankišką apsipirkimą visiems, nepaisant negalios ir socialinės padėties.
„Maximos“ atstovai savo ruožtu nurodė šiuo metu neturintys galimybių įrengti liftą, teigdami, kad tam reikėtų pertvarkyti pastato laikančiąsias konstrukcijas bei atlikti kapitalinį remontą. Taip pat akcentavo, kad patalpos, kuriose įsikūrusi parduotuvė, yra nuomojamos.
Prekybininkai nurodė, kad žada kreiptis į dar 2004 metais statyto pastato savininkus ir kartu ieškoti sprendimų dėl remonto darbų, tačiau konkrečių terminų neįvardijo.
Anot tarnybos, analogiški pažeidimai prieš keletą metų buvo nustatyti ir Naujininkų bei Žvėryno „Maximose“, kur kurio laiko prekybininkai įrengė liftus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!