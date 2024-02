„Vilniaus paukštynas“ atliks poveikio visuomenės sveikatai vertinimą

Vertinimo rezultatai bus pagrįsti realiais matavimais, taršos sklaidos skaičiavimais įvertinus esamą foną bei realius meteorologinius duomenis. Rezultatai tiksliau atitiks Vilniaus paukštyno daromą poveikį aplinkai. Surinktus duomenis analizuos „Vilniaus paukštyno“ specialistai bei išorės ekspertai, vėliau vertins bei teiks pastabas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. „Vilniaus paukštynas“ planuoja pabaigti poveikio visuomenės sveikatai vertinimą šių metų trečiąjį ketvirtį.

Minėtas vertinimas – viena „Vilniaus paukštyno“ plano mažinti poveikį aplinkai dalių. Bendrovė dar praėjusių metų pabaigoje pradėjo taršos šaltinių inventorizaciją. Jos metu matuojama įvairių į aplinką išmetamų medžiagų koncentracija visuose bendrovės padaliniuose. Atsižvelgiant į matavimų rezultatus, veikla bus organizuojama išvengiant didelių medžiagų pikų. Tokiu būdu bus suvaldytas medžiagų išmetimas, galintis sukelti nemalonius kvapus.

Be to, „Vilniaus paukštynas“ šių metų pradžioje investavo į mobilią kvapų stebėjimo sistemą. Naujoji sistema pasirinktoje vietoje realiu laiku, 24 valandas per parą, stebės ir analizuos pagrindinių cheminių junginių sklaidą ir jų sukeliamą kvapą. Stebėjimų duomenys bus naudojami veiklos sprendimams priimti bei procesų kontrolei. Šiuos duomenis taip pat planuojama skelbti viešai, tad gyventojai bet kada galės pasitikrinti, ar nėra viršijamos leistinos normos. Planuojama, kad kvapų stebėjimo sistema bus pradėta testuoti antrąjį šių metų ketvirtį.