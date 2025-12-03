Vilniaus oro uosto veikla vėl atnaujinta

Kaip pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras (NVKC), 19.36 val. uždaryta oro erdvė vėl atverta 21.06 val., nors planuota, kad skrydžiai bus ribojami iki 22.30 val.
Anot Lietuvos oro uostų (LTOU), gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos.
Keleiviai, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai ar skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl detalesnės informacijos.
Anksčiau skelbta, kad oro uosto veikla trečiadienio vakarą sustabdyta dėl Baltarusijos vykdomos hibridinės atakos prieš Lietuvą, civilinę aviaciją bei visuomenę, rizikingose aviacijai teritorijose fiksuojant navigacines atžymas, būdingas balionams.
Pastaraisiais mėnesiais dėl iš Baltarusijos atskriejančių kontrabandinių balionų ne kartą buvo sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas. Kartą savo veiklą turėjo apriboti ir Kauno oro uostas.
Praėjusią savaitę Lietuvos oro erdvę pažeidė intensyvi kontrabandinių balionų ataka – sostinės oro uostas stabdė veiklą kelis kartus, ribojimai tęsėsi keletą valandų, didžiausia balionų ataka patirta sekmadienio naktį.
Reaguojant į besitęsiančius incidentus, spalio pabaigoje Vyriausybė nutarė mėnesiui uždaryti sieną su Baltarusija. Vis tik, siena buvo atidaryta anksčiau, siekiant spręsti situaciją dėl Baltarusijoje įstrigusių vežėjų. Tiesa, režimas jiems neleidžia grįžti atgal į Lietuvą.
Lietuvai susiduriant su, politikų vertinimu, hibridine ataka, susiklosčiusi situacija ne kartą aptarinėta įvairiuose formatuose – Nacionalinio saugumo komisijoje (NSK), taip pat ir tarptautiniu lygiu.