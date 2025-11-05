Vilniaus oro uosto teritorijoje – dronas: skelbia naujausią informaciją

Kaip komentavo Lietuvos oro uostų komunikacijos atstovas Tadas Vasiliauskas, oro uosto veikla laikinai sustabdyta buvo dėl pastebėto drono.
Vilniaus oro uostas (23 nuotr.)
„Lapkričio 5 d. apie 9:50 val. buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai virš Vilniaus oro uosto.
Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė užfiksuotas dronas Vilniaus oro uosto teritorijoje.
Dabar turimais duomenimis, dėl šios situacijos minimalus poveikis fiksuotas dviem skrydžiams“, – komentavo jis.
Pasak T. Vasiliausko, oro erdvė vėl atidaryta apie 10:18 val.
„Vilniaus oro uoste visos operacijos vyksta įprastai, skrydžiams įtaka buvo minimali“, – sakė jis.
Civilinis dronas
Viešojo saugumo tarnybos duomenimis, tai buvo civilinis dronas, ore išbuvęs iki minutės.
Pastaruoju metu Vilniaus oro uosto veiklos apribojimai tapo dažnesni dėl į Lietuvą iš Baltarusijos įskridusių meteorologinių oro balionų su cigarečių kontrabanda.
Antradienį dėl įtariamai pastebėtų dronų kuriam laikui buvo uždarytas ir pagrindinis Briuselio oro uostas Belgijoje.
Remiantis Vilniaus oro uosto tvarkaraščiu, skrydžiai į Briuselį ir iš jo nebuvo paveikti – jie numatyti vakare.
Šaltinis:
BNS ir tv3.lt
