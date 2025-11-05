 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vilniaus oro uosto teritorijoje – dronas: skelbia naujausią informaciją

atnaujinta 11:25 val.
2025-11-05 10:23
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS ir tv3.lt aut.
2025-11-05 10:23

Trečiadienį laikinai buvo uždarytas Vilniaus oro uostas. Tarnybų specialistai taip pat pateikė daugiau informacijos apie droną.

Trečiadienį laikinai buvo uždarytas Vilniaus oro uostas. Tarnybų specialistai taip pat pateikė daugiau informacijos apie droną.

17

Kaip komentavo Lietuvos oro uostų komunikacijos atstovas Tadas Vasiliauskas, oro uosto veikla laikinai sustabdyta buvo dėl pastebėto drono.

Vilniaus oro uostas
(23 nuotr.)
(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniaus oro uostas

„Lapkričio 5 d. apie 9:50 val. buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai virš Vilniaus oro uosto.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė užfiksuotas dronas Vilniaus oro uosto teritorijoje.

Dabar turimais duomenimis, dėl šios situacijos minimalus poveikis fiksuotas dviem skrydžiams“, – komentavo jis.

Pasak T. Vasiliausko, oro erdvė vėl atidaryta apie 10:18 val.

„Vilniaus oro uoste visos operacijos vyksta įprastai, skrydžiams įtaka buvo minimali“, – sakė jis.

Civilinis dronas

Viešojo saugumo tarnybos duomenimis, tai buvo civilinis dronas, ore išbuvęs iki minutės.

Pastaruoju metu Vilniaus oro uosto veiklos apribojimai tapo dažnesni dėl į Lietuvą iš Baltarusijos įskridusių meteorologinių oro balionų su cigarečių kontrabanda. 

Antradienį dėl įtariamai pastebėtų dronų kuriam laikui buvo uždarytas ir pagrindinis Briuselio oro uostas Belgijoje.

Remiantis Vilniaus oro uosto tvarkaraščiu, skrydžiai į Briuselį ir iš jo nebuvo paveikti – jie numatyti vakare.

indeliai.lt

Remis
Remis
2025-11-05 10:40
Cia vietiniu teletabiu darbas, tokiems bausmes paprastos sutrikdytu skrydziu islaidos iskaitant ir tu oro uostu kuriuose turejo leistis lektuvai patirtas islaidas ir pkius 20000 tukst i valstybes biudzeta pasibaigtu visi mandravojimai ar pasirodymas but kietais o jei rai kitatauciai spyris i uzpakali palydint per siena be teises kada nors cia grizti
Atsakyti
Kai nėra tvarkos...
Kai nėra tvarkos...
2025-11-05 10:52
Šitas bekiaušis begalvių seimas ir iškastruota Nausėdos-Ruginienės vyriausybė nepajėgi priimti tokių teisės aktų, kurie priverstų begalvius Lietuvoje elgtis tinkamai. Dabar daro kas ką nori, bepiločius leidžia irgi kur nori. Gal šitai valdžiai su prezidentu priešakyje nesuprantamos jų pareigos? Ar ne pats laikas naujiems rinkimams, VISŲ valdžios lygių?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (17)
