Vilniaus oro uoste – ir vėl neramumai

„Dėl baltarusijos vykdomos hibridinės atakos prieš Lietuvą, civilinę aviaciją bei visuomenę, rizikingose aviacijai teritorijose fiksuojant navigacines atžymas, būdingas balionams, oro erdvė virš Vilniaus oro uosto uždaryta nuo 19.36 iki 22.30 val.“ – pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras (NVKC).
Keleivių prašoma sekti oro uosto ir skrydžių operatorių informaciją.
Pastaraisiais mėnesiais dėl iš Baltarusijos atskriejančių kontrabandinių balionų ne kartą buvo sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas. Kartą savo veiklą turėjo apriboti ir Kauno oro uostas.
Praėjusią savaitę Lietuvos oro erdvę pažeidė intensyvi kontrabandinių balionų ataka – sostinės oro uostas stabdė veiklą kelis kartus, ribojimai tęsėsi keletą valandų, didžiausia balionų ataka patirta sekmadienio naktį.
Reaguojant į besitęsiančius incidentus, spalio pabaigoje Vyriausybė nutarė mėnesiui uždaryti sieną su Baltarusija. Vis tik, siena buvo atidaryta anksčiau, siekiant spręsti situaciją dėl Baltarusijoje įstrigusių vežėjų. Tiesa, režimas jiems neleidžia grįžti atgal į Lietuvą.
Lietuvai susiduriant su, politikų vertinimu, hibridine ataka, susiklosčiusi situacija ne kartą aptarinėta įvairiuose formatuose – Nacionalinio saugumo komisijoje (NSK), taip pat ir tarptautiniu lygiu.