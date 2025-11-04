 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Vičiūnų grupės“ paramos dėka – nauja įranga Kauno klinikų Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinikai

2025-11-04 09:29
UAB „Vičiūnų grupė“ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinikai padovanojo specialią medicininę įrangą – akumuliatorinį dermatomas Acculan 4 ir odos perforatorių su priedais.

Prama Kauno klinikoms

Ši įranga bus naudojama nudegimus ar traumas patyrusiems pacientams, kai reikalinga atlikti odos persodinimo operacijas, siekiant atkurti odos vientisumą ir spartinti gijimo procesus. 

Moderni technologinė įranga leis Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinikos gydytojams tiksliau, greičiau ir saugiau atlikti sudėtingas chirurgines procedūras, prisidės prie aukščiausios kokybės gydymo paslaugų palaikymo ir efektyvesnių gijimo rezultatų pacientams.

„Džiaugiamės ir nuoširdžiai dėkojame už šią reikšmingą paramą. Ji padės Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinikai dar plačiau taikyti modernias gydymo technologijas, o pacientams – greičiau pasveikti ir grįžti į įprastą gyvenimą“, – sako Plastinės chirurgijos ir nudegimų skyriaus vyr.slaugytoja-slaugos administratorė Elinga Juodienė.

UAB „Vičiūnų grupės“ generalinis direktorius Šarūnas Matijošaitis pabrėžia, kad įmonė šią paramą skyrė išimtinai humanitariniais tikslais – siekdama prisidėti prie visuomenės sveikatos stiprinimo, pacientų gerovės ir sudaryti geresnes sąlygas medikų darbui.

Straipsnį parengė: UAB „Vičiūnų grupė“.

