„Vičiūnų grupė“ žengia į Kanadą: tęsia plėtrą Šiaurės Amerikoje

Naujoji bendrovė Kanadoje veiks kaip prekybinė atstovybė, kurios tikslas – efektyviau atliepti vietos rinkos poreikius, stiprinti „Viči“ prekės ženklo žinomumą ir plėsti veiklą mažmeninės prekybos bei HoReCa (viešbučių, restoranų ir maitinimo) sektoriuose.
Kanada vertinama kaip strategiškai svarbi ir didelį augimo potencialą turinti rinka, todėl naujosios atstovybės atsiradimas leis geriau suprasti vartotojų poreikius, greičiau reaguoti į rinkos pokyčius bei siūlyti inovatyvius, tvarius ir aukštos kokybės produktus, atitinkančius šiuolaikinius vartotojų lūkesčius.
Įmonės vadovu paskirtas ilgametis „Vičiūnų grupės“ komandos narys bei dabartinis „Vičiūnai Serbia“ vadovas Andrius Klimaitis. Jis turi sukaupęs daugiau nei dešimtmetį patirties dirbant su JAV ir Kanados rinkomis – nuo eksporto valdymo iki strateginių partnerių vystymo. Jo gilus rinkos supratimas, žinios ir ryšiai bus esminis veiksnys sėkmingam naujosios įmonės startui ir tolimesniam augimui.
„Naujoji įmonė padės mums veikti lokaliau – greičiau, lankstesniu būdu spręsti logistikos iššūkius, užtikrinti produktų prieinamumą ir plėtoti ilgalaikes partnerystes šiame konkurencingame regione. Šiuo metu aktyviai formuojamas tikslinis produktų portfelis, vystomi nauji produktai, buriama komanda ir intensyviai dirbama su esamais bei potencialiais partneriais“, – teigia A. Klimaitis.
„Viči“ prekės ženklas jau yra atpažįstamas Šiaurės Amerikos rinkoje – šiemet įmonė dalyvavo prestižinėje SIAL Canada parodoje Toronte, kuri laikoma viena svarbiausių maisto pramonės platformų regione. Įkūrus naują įmonę Kanadoje, „Vičiūnų grupė“ planuoja ir toliau aktyviai dalyvauti pagrindiniuose pramonės renginiuose – 2026 m. planuojama dalyvauti SIAL parodoje Monrealyje.
Naujosios įmonės įsteigimas yra dar vienas žingsnis įgyvendinant „Vičiūnų grupės“ tarptautinio augimo viziją – būti arčiau savo vartotojų, kurti vertę partneriams ir prisidėti prie atsakingos, globalios maisto pramonės ateities.
Straipsnį parengė: UAB „Vičiūnų Grupė“.
