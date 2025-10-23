Kalendorius
Spalio 23 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

VERT įvardijo, kada paaiškės dujų tarifai vartotojams

2025-10-23 16:35 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-10-23 16:35

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) ketvirtadienį nustatė, kad ateinančiais metais „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) gamtinių dujų skirstymo veiklos pajamų viršutinė riba mažės 1,6 proc. ir sieks 56,13 mln. eurų.

Dujos (nuotr. Elta)

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) ketvirtadienį nustatė, kad ateinančiais metais „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) gamtinių dujų skirstymo veiklos pajamų viršutinė riba mažės 1,6 proc. ir sieks 56,13 mln. eurų.

REKLAMA
0

Taryba nurodo, kad ESO pajamų viršutinė riba mažinama dėl praėjusiais metais susidariusių skirtumų tarp nustatytų ir bendrovės gautų didesnių veiklos pajamų bei patirtų mažesnių sąnaudų technologinėms reikmėms įvertinimo. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ateinančiais metais mažės ir anksčiau patvirtintos pakartotinio išdujinimo bei perdavimo dedamosios, todėl kartu tai prisidės prie mažesnės infrastruktūros sąnaudų dalies galutiniame tarife.

REKLAMA
REKLAMA

Galutiniai gamtinių dujų tarifai vartotojams paaiškės lapkričio pabaigoje“, –  pranešime teigia VERT narys Karolis Januševičius. 

REKLAMA

ESO užėmė beveik 98 proc. rinkos

Taip pat VERT nustatė, kad bendrovės „Intergas“ 2026 m. gamtinių dujų skirstymo veiklos pajamų viršutinė riba sieks 2,53 mln. eurų – 16 proc. mažiau nei buvo numatyta šiemet. Tuo metu „Gren Lietuvos“ kitų metų pajamų viršutinė riba buvo sumažinta 3,6 proc. ir sieks 195,8 tūkst. eurų.

VERT duomenimis, pirmą šių pusmetį ESO užėmė beveik 98 proc. rinkos, o likusią 2 proc. dalį dalinosi bendrovės „Intergas“, „Gren Lietuva“ ir „Josvainiai“.

Lietuvoje šiuo metu yra apie 610 tūkst. buitinių ir apie 8 tūkst. komercinių gamtinių dujų vartotojų. 

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų