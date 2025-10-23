VERT įvardijo, kada paaiškės dujų tarifai vartotojams

Taryba nurodo, kad ESO pajamų viršutinė riba mažinama dėl praėjusiais metais susidariusių skirtumų tarp nustatytų ir bendrovės gautų didesnių veiklos pajamų bei patirtų mažesnių sąnaudų technologinėms reikmėms įvertinimo.
„Ateinančiais metais mažės ir anksčiau patvirtintos pakartotinio išdujinimo bei perdavimo dedamosios, todėl kartu tai prisidės prie mažesnės infrastruktūros sąnaudų dalies galutiniame tarife.
Galutiniai gamtinių dujų tarifai vartotojams paaiškės lapkričio pabaigoje“, – pranešime teigia VERT narys Karolis Januševičius.
ESO užėmė beveik 98 proc. rinkos
Taip pat VERT nustatė, kad bendrovės „Intergas“ 2026 m. gamtinių dujų skirstymo veiklos pajamų viršutinė riba sieks 2,53 mln. eurų – 16 proc. mažiau nei buvo numatyta šiemet. Tuo metu „Gren Lietuvos“ kitų metų pajamų viršutinė riba buvo sumažinta 3,6 proc. ir sieks 195,8 tūkst. eurų.
VERT duomenimis, pirmą šių pusmetį ESO užėmė beveik 98 proc. rinkos, o likusią 2 proc. dalį dalinosi bendrovės „Intergas“, „Gren Lietuva“ ir „Josvainiai“.
Lietuvoje šiuo metu yra apie 610 tūkst. buitinių ir apie 8 tūkst. komercinių gamtinių dujų vartotojų.