Verslo socialinės iniciatyvos: daugiausiai nuveikia radę tvarų paramos modelį

Paprastas aukojimo modelis

Surasti tinkamiausią modelį, kaip efektyviai prisidėti prie socialinių iniciatyvų – gerokai sunkesnis uždavinys nei gali pasirodyti. „Viena sąskaita“ savąjį sprendimą atrado gan seniai – prieš aštuonerius metus. Iki šiol sėkmingai veikianti kompanijos idėja pasirodė esanti ne tik labai paprasta, bet tuo pačiu ir efektyvi. Platforma savo vartotojams leidžia paprasčiausiai suapvalinti bendrą visų sąskaitų sumą. Pavyzdžiui, jeigu ji siekia 72,43 EUR, ją galima išlyginti iki 73 EUR, o tuos 57 centus paaukoti vis kitai socialinei iniciatyvai.

Paaukota suma tuomet keliauja vienam iš „Aukok.lt“ platformos projektų. „Viena sąskaita“ su ja bendradarbiauja jau beveik dešimtmetį. Didžiausias platformos privalumas – socialinių projektų, kuriuos galima remti, gausa. Be to, „Aukok.lt“ veikia ir verslui patogūs sprendimai, leidžiantys patogiai skirstyti paramą. Čia taip pat taikomi ir griežti reikalavimai finansinei projektų atskaitomybei, todėl galima būti tikriems dėl to, kur keliauja paaukoti pinigai.

Regis, keliasdešimt centų – tai visiškai nereikšmingas skaičius. Tačiau, kaip sako „Viena sąskaita” vadovė Aušra Čiuplienė, čia suveikia masiškumo aspektas. Sudėjus visų klientų suapvalintas sumas, kiekvieną mėnesį susidaro pakankamai reikšminga parama.

„Jau pirmą mėnesį po starto pamatėme, kad toks modelis puikiai veikia. Sumą suapvalinančiam asmeniui tai vos keli centai – paprastai mažiau nei 40. Manau, retas tą mažą sumą sureikšmina, bet kai tokiu būdu paaukoti nusprendžia didelė dalis klientų, galutinis rezultatas būna pakankamai ženklus. Pirmaisiais mėnesiais taip surinkdavome iki 900 litų. Dabar kas mėnesį surenkama suma svyruoja tarp 6000–7000 eurų“, – teigia ji.

Anot pašnekovės, pozityviausias tokio modelio aspektas – tai faktas, kad daugeliui žmonių aukojimas tapo įpročiu. Ji įsitikinusi, kad jeigu vietoj keliasdešimties centų kas mėnesį, žmonės būtų skatinami aukoti didesnes sumas, kai kuriais mėnesiais tikrai pavyktų surinkti daugiau, bet vargu ar tie patys asmenys aukotų kiekvieną mėnesį, kaip kad yra dabar. Tai reiškia, kad paaukotos sumos greičiausiai labai svyruotų pagal metų laiką – žmonės būtų dosnesni prieš Kalėdas, ir gerokai mažiau dosnūs kitais laikotarpiais.

„Kai įgyvendinome savo idėją dar 2016 m., būdavo atvejų, kai asmenys suabejodavo aukojimo funkcija, skeptiškiau vertindavo nevyriausybines organizacijas, kurioms rinkdavome paramą, bet šiuo metu jaučiame didelį visuomenės pasitikėjimą ir esame kviečiami prisidėti prie įvairių aukojimo projektų. Žmonėms tapo įprasta, kad rūpinamės ne tik įmonės gerove, bet ir stengiamės dėl visuomenės“, – pastebi A. Čiuplienė.

Didžiausias džiaugsmas – padėti projektams išjudėti

„Aukok.lt“ platformoje, kurioje esantiems projektams kas mėnesį keliauja „Viena sąskaita“ parama, iniciatyvų daugybė, tad sprendimas, kam ją skirti, retai būna lengvas.

„Tas procesas, laikui bėgant, šiek tiek keitėsi. Iš pradžių projektų atrinkime dalyvavome patys su „Aukok.lt“ komanda, vėliau rengdavome balsavimus socialiniuose tinkluose. Visgi ilgainiui šios praktikos atsisakėme, nes įsitikinome, kad didelės organizacijos turi didesnį sekėjų būrį ir dažniau laimi tokius balsavimus. Norime paramą surinkti ir naujiems projektams, kuriuos kartais parengia visai mažos organizacijos, todėl viešos atrankos atsisakėme ir grįžome prie vidinės“, – pasakoja pašnekovė.

Pasak jos, tam tikroms organizacijoms visgi norima paaukoti bent kartą per metus, idant būtų palaikoma sklandi jų veiklą. Tačiau visada pasiliekama ir erdvės naujoms iniciatyvos. Geras pavyzdys – projektas „Pirmoji kuprinė“. Jo tikslas – padėti vaikams iš nepasiturinčių šeimų prieš pirmą klasę susirinkti mokyklinį krepšelį. „Viena sąskaita“ projektui aukoti pradėjo nuo pat projekto gyvavimo pradžios. Šiandien jis jau gerokai išaugęs ir puikiai žinomas, bet tuomet bendrovės parama padėjo jam greičiau išjudėti iš pradžios taško.

„Tokių atvejų iš tiesų buvo ne vienas. Pavyzdžiui, „Moterų krizių centrui“ lėšas surinkti sekėsi gana sunkiai. Mes tada supratome, kad privalome prisidėti, nes kitaip tas projektas tiesiog neišjudės. Taip pat buvo ir su senelių namų projekto parama, kuriems vienu etapu labai pritrūko finansavimo, o mes tą paramą padėjome greitai surinkti. Mes didžiuojamės kiekvienu projektu. Geras jausmas matyti, kad galime būti jiems svarbiu postūmiu“, – teigia A. Čiuplienė.

Įmonės identiteto dalis

Šiuolaikinį verslą nuo socialinės atsakomybės atsieti vis sunkiau, teigia pašnekovė. Savanaudiškai veikiančioms įmonėms šiuolaikiniame pasaulyje paprasčiausiai nebelabai yra vietos.

„Turi parodyti, kad esi atviras, girdintis ir gebantis reaguoti. Tiesą sakant, aš jau nebeįsivaizduoju, kaip verslas šiais laikais gali užsidaryti kiaute ir apsimesti, kad nemato, kas vyksta aplinkui, nebūti socialiai aktyvus“, – įsitikinusi „Viena sąskaita“ vadovė.

Anot jos, socialinė veikla galiausiai tampa ir tam tikru darbuotojų pasididžiavimo šaltiniu. Jie gali pasigirti, kad kuria ne tik produktą, bet ir prisideda pre socialinių projektų, kurie gali iš tikrųjų keisti kažkieno gyvenimą, patys įsitraukia į savanorystę.

„Kai įmonės viduje darome įvairias akcijas, bendras veiklas ne tik kartu gerai praleidžiame laiką, bet ir nuveikiame kažką gero. Žmonės užsikrečia tokia veikla, o tai labai padeda viduje kurti gerą atmosferą, bendruomeniškumo jausmą. Savo komandoje turime daug žmonių, kurie papildomai savanoriauja, dalyvauja įvairiuose projektuose. Net ir tuos, kurie pasyvesni, paprastai užtenka tiesiog paraginti, parodyti galimybę. Labai smagu tai matyti“, – sako A. Čiuplienė.

Aukok.lt – tai 2009 m. įkurtas didžiausias aukojimo internetu portalas Lietuvoje, kuris suteikia galimybę privatiems asmenims ir įmonėms aukoti patogiau. Per beveik 14 veiklos metų Aukok.lt portale paaukota daugiau nei 9 mln. eurų, kurie skirti įgyvendinti 570 skirtingų socialinių projektų. Kasmet Aukok.lt portale lėšas renka daugiau nei 50 Lietuvos nevyriausybinių organizacijų.