Naujovė bažnyčiose – aukojimas kortele: suskaičiavo, kiek pinigų duoda lietuviai

„Šalies gyventojai jau yra įpratę, kad savo kortele ar išmaniuoju telefonu gali paprastai ir greitai atsiskaityti įvairiose prekybos ir paslaugų vietose. Tai mažina poreikį turėti smulkias grynųjų pinigų sumas kasdienėse situacijose. Todėl religinėms ir labdaros organizacijoms, renkančioms aukas, tampa svarbu pasiūlyti įvairius aukojimo būdus, įskaitant ir galimybę palikti auką naudojantis kortele ar išmaniuoju įrenginiu“, – sako „Swedbank“ Lėšų valdymo pardavimų palaikymo departamento direktorius Deimantas Trumpickas.

Kaip pažymi D. Trumpickas, mokėjimo terminalai bažnyčiose naudojami jau seniai, per juos gyventojai paaukoja pinigus už vestuvių, krikštynų ar kitų religinių apeigų atlikimą. Vis dėlto, jie nebuvo pritaikyti per trumpą laiką priimti didelį kiekį smulkesnių aukų, kurios įprastai renkamos reguliarių apeigų metu, pavyzdžiui, per sekmadienio mišias.

„Būdami vienu iš pagrindinių mokėjimo sprendimų teikėjų rinkoje, visada stengiamės atsižvelgti ne tik į standartinius prekybininkų poreikius, bet ir pasiūlyti specializuotus ar itin nišinius sprendimus. Aukojimo terminalai yra vienas iš tokių pavyzdžių, kurį pasiūlėme įvertinę didėjantį skaičių gyventojų, kurie nori greitos ir patogios aukojimo alternatyvos gryniesiems pinigams bei religinių ir labdaros organizacijų poreikį juos pasitelkti aukojimo tikslams“, – pastebi „Swedbank“ atstovas.

Mobilus aukų rinkimo terminalas

„Swedbank“ aukoms rinkti skirtas terminalas yra mobilus, jį patogu nešiotis ir priimti bekontakčius mokėjimus tiek kortele, tiek išmaniuoju įrenginiu. Jame yra numatyta galimybė priimt auką ir grynaisiais pinigais. Tai supaprastina pinigų apskaitymą. Terminale iš karto numatytos trijų dydžių aukojimo sumos, kurios atitinka įprastai grynaisiais aukojamas sumas – tai 5, 10 arba 20 eurų.

Kaip nurodoma banko pranešime, šiuos aukojimo terminalus jau galima išvysti keliose Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Alytaus ir Molėtų rajono bažnyčiose. Kaip rodo „Swedbank“ duomenys, per mėnesį gyventojai jose paaukoja vidutiniškai apie 400 kartų, bendra surinktų aukų suma sudaro 3 tūkst. eurų.

Pasak D. Trumpicko, aukojimo terminalų ateityje turėtų daugėti, nes tai tampa patogesniu būdu ir gyventojams palikti savo auką, ir religinėms ar labdaros organizacijoms administruoti surinktas lėšas.

„Analizuojant bažnyčiose esančių aukojimo terminalų duomenis galima pastebėti, kad maždaug du iš trijų aukojančiųjų renkasi mažiausią 5 eurų sumą, 23 proc. aukoja 10 eurų, o 13 proc. – 20 eurų“, – pažymi D. Trumpickas. Gyventojai, norintys paaukoti didesnę sumą, gali kelis kartus pasirinkti vieną iš siūlomų aukojimų sumų.