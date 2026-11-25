„(Siekiame – BNS) skatinti vartojimo mažėjimą, – trečiadienį Seimo Ekonomikos ir inovacijų komitete teigė finansų viceministras Kęstutis Kvaraciejus. – Biudžeto mažėjantis surinkimas iš šių akcizinių prekių galbūt mažesnis laimėjimas negu paskatinimas žmones pereiti prie sveikos gyvensenos.“
Viceministro teigimu, 2025 metais už e. cigarečių skysčius surinkta 20,9 mln. eurų akcizų, o šiemet sausį–rugsėjį – tik 3 mln. eurų.
Nacionalinės elektroninių cigarečių asociacijos atstovas Justinas Poderis sako, kad tokia mokesčių politika skatina nelegalios rinkos augimą – skirtumas tarp legalios ir nelegalios rinkos kainų bus 12 kartų.
„Tai lemia, kad jau dabar 70-80 proc. prekių parduodama nelegaliai – iš Kinijos, kur negalioja ES taikomi skysčio sudėties reikalavimai, produktai importuojami į tą pačią Lenkiją, dažnai net ne kaip e. cigarečių skystis, tada pervežama į Lietuvą, – komitete aiškino J. Poderis. – Ta pati muitinė jau tvirtina, kad tuo užsiima organizuotas nusikalstamumas, nes yra per didelė galima gauti ekonominė nauda.“
Pasak jo, e. cigarečių skysčio mokesčiai Lietuvoje bus 10 kartų didesni nei Latvijoje, keliolika – nei Estijoje ir beveik 20 kartų – nei ES vidurkis.
J. Poderio skaičiavimais, įvertinus nuo kitų metų įsigaliosiančius mokesčius vienkartinė e. cigaretė turėtų brangti nuo maždaug 9 iki 15 eurų, o vien mokesčiai sudarytų apie 10 eurų.
Tuo metu e. cigarečių skysčio 10 ml buteliukas pabrangtų nuo maždaug 10 iki beveik 51 euro, iš šios sumos beveik 48 eurai būtų mokesčiai (akcizas – 39 eurai, o PVM beveik 9 eurai), tuo metu nelegalioje rinkoje jis kainuoja tik 4 eurus.
Komiteto narys Saulius Bucevičius abejoja, ar tokia politika leis surinkti planuojamus mokesčius: „Tokia mokestinė politika iškraipo viską.“
Jis kėlė klausimą, kodėl taip sparčiai didinant akcizus elektroniniams rūkalams jie nekeliami paprastoms cigaretėms.
E. cigarečių skysčiai akcizais apmokestinami nuo 2019 metų.