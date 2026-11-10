Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Tyrimas: Lietuvoje kas ketvirta cigaretė – nelegali, auga padirbinių rinka

2026-11-10 12:06 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-10 12:06
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nelegalių cigarečių dalis antrąjį šių metų ketvirtį Lietuvoje siekė 25,4 proc. bendros rinkos, kai pernai trečiąjį ketvirtį jis sudarė 23,5 proc., rodo naujausias tyrimas. Pasak jo, sparčiai auga padirbtų cigarečių dalis.

Rūkalai BNS Foto

Nelegalių cigarečių dalis antrąjį šių metų ketvirtį Lietuvoje siekė 25,4 proc. bendros rinkos, kai pernai trečiąjį ketvirtį jis sudarė 23,5 proc., rodo naujausias tyrimas. Pasak jo, sparčiai auga padirbtų cigarečių dalis.

REKLAMA
0

Per metus padirbiniai rinkoje išaugo 4,2 punkto iki 10,4 proc., pranešė Nacionalinė tabako gamintojų asociacija.

„Matome esminį nelegalios tabako rinkos pokytį – nusikalstamos grupuotės prisitaiko prie griežtesnės sienų kontrolės ir keičia veikimo modelį. Nors tradicinės kontrabandos srautai ir mažėja, vis didesne problema tampa padirbtos cigaretės“, – pranešime sakė asociacijos atstovas Arnas Neverauskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot tyrimo, didžiausia nelegalios rinkos dalis – Panevėžyje, kur ji siekia 39,1 proc., toliau seka Visaginas su 35,2 proc., Marijampolė – 31,9 proc., Plungė – 29,1 proc., Tauragė – 29 proc., Alytus – 28,9 proc., Telšiai – 27,1 proc., Vilnius – 29 proc.

REKLAMA
REKLAMA

Estijoje dėl sparčiai augusio akcizo nelegalios rinkos dalis nuo 11 proc. 2024 metų antrąjį ketvirtį išaugo beveik triskart iki 27 proc. 2026 metų antrąjį ketvirtį, o padirbtų cigarečių dalis pasiekė rekordinius 17,2 proc.

REKLAMA

Savo ruožtu Latvijoje, kur nelegalūs produktai sudaro 22,1 proc. bendros rinkos, padirbiniai užima 17,1 proc. Tai sudaro didžiąją dalį viso Latvijos šešėlio.

Skaičiuojama, kad dėl nemažėjančio nelegalios cigarečių rinkos masto ir augančio falsifikatų populiarumo Lietuvos biudžetas kasmet netenka daugiau nei 95–97 mln. eurų vien tik akcizo mokesčių.

Tyrimas atliktas balandžio 8–16 dienomis, atsitiktine tvarka surenkant 5,8 tūkst. tuščių pakuočių įvairiose vietose 20 didžiausių Lietuvos miestų, apimančių 56 proc. šalies gyventojų. Duomenys statistiškai pasverti pagal kiekvieno miesto gyventojų skaičių, o galutiniai rezultatai apskaičiuoti surinktas pakuotes perskaičiavus į cigarečių (vienetų) skaičių.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų