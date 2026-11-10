Tyrimas: Lietuvoje kas ketvirta cigaretė – nelegali, auga padirbinių rinka

Per metus padirbiniai rinkoje išaugo 4,2 punkto iki 10,4 proc., pranešė Nacionalinė tabako gamintojų asociacija.
„Matome esminį nelegalios tabako rinkos pokytį – nusikalstamos grupuotės prisitaiko prie griežtesnės sienų kontrolės ir keičia veikimo modelį. Nors tradicinės kontrabandos srautai ir mažėja, vis didesne problema tampa padirbtos cigaretės“, – pranešime sakė asociacijos atstovas Arnas Neverauskas.
Anot tyrimo, didžiausia nelegalios rinkos dalis – Panevėžyje, kur ji siekia 39,1 proc., toliau seka Visaginas su 35,2 proc., Marijampolė – 31,9 proc., Plungė – 29,1 proc., Tauragė – 29 proc., Alytus – 28,9 proc., Telšiai – 27,1 proc., Vilnius – 29 proc.
Estijoje dėl sparčiai augusio akcizo nelegalios rinkos dalis nuo 11 proc. 2024 metų antrąjį ketvirtį išaugo beveik triskart iki 27 proc. 2026 metų antrąjį ketvirtį, o padirbtų cigarečių dalis pasiekė rekordinius 17,2 proc.
Savo ruožtu Latvijoje, kur nelegalūs produktai sudaro 22,1 proc. bendros rinkos, padirbiniai užima 17,1 proc. Tai sudaro didžiąją dalį viso Latvijos šešėlio.
Skaičiuojama, kad dėl nemažėjančio nelegalios cigarečių rinkos masto ir augančio falsifikatų populiarumo Lietuvos biudžetas kasmet netenka daugiau nei 95–97 mln. eurų vien tik akcizo mokesčių.
Tyrimas atliktas balandžio 8–16 dienomis, atsitiktine tvarka surenkant 5,8 tūkst. tuščių pakuočių įvairiose vietose 20 didžiausių Lietuvos miestų, apimančių 56 proc. šalies gyventojų. Duomenys statistiškai pasverti pagal kiekvieno miesto gyventojų skaičių, o galutiniai rezultatai apskaičiuoti surinktas pakuotes perskaičiavus į cigarečių (vienetų) skaičių.