Nerimą kelianti tendencija: daugėja elektroninėmis cigaretėmis apsinuodijusių vaikų

„Matome elektroninių cigarečių daromą žalą visuomenės sveikatai ir, sakykime, tą vieną žingsnį link priklausomybių. Mes vėl matome tendenciją – išaugusį nepilnamečių apsinuodijimą elektroninėmis cigaretėmis“, – LRT radijui pirmadienį sakė Rita Sketerskienė.
Anot jos, didėjantis apsinuodijimų e. cigaretėmis skaičius gali būti susijęs su neaiškia jų skysčiuose esančių medžiagų sudėtimi: „Galbūt tai yra susiję su tuo, kad identifikuoti, ar tai yra tikrai tabakas, ar nikotino gaminiai, ar kažkas daugiau yra pakankamai sudėtinga.“
NTAKD atliktas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimo tyrimas rodo, kad padidintą pavojų sveikatai kelia naujos narkotinės medžiagos – sintetinių kanabinoidų randama ir e. cigarečių skysčiuose.
Vilniaus universitetinės ligoninės Toksikologijos centro toksikologas Linas Zdanavičius sako, jog per e. cigaretes yra lengviau platinti ir vartoti įvairias narkotines medžiagas.
„Vaikams pabandyti įkvėpti, tai ne tas pats, kas susileisti kažką į veną (...). Tas toks paprastas veiksmas ir peržengti tą ribą yra žymiai lengviau negu kitais vartojimo metodais kažkokią tabletę praryjant ar surūkant cigaretę“, – LRT radijui teigė L. Zdanavičius.
NTAKD direktorės teigimu, per penkerius metus bent kartą bandžiusių narkotinių ir psichotropinių medžiagų asmenų dalis augo apie 10 proc. punktų iki 24,2 proc., tačiau nuolat šias medžiagas vartojusiųjų augimas „nėra toks ženklus“.
„Yra prieinamumas rinkoje ir noras paeksperimentuoti, o tyrimas rodo, kad būtent vakarėliuose, kai pasiūloma iš bendraamžių, yra bandymas eksperimentuoti, bet tai netampa įprastu vartojimu“, – teigė R. Sketerskienė.
Anot jos, kovojant su šia problema svarbus bendras visuomenės sveikatos raštingumas, tinkamai taikomos prevencijos priemonės.
„Tik bendradarbiaujant su savivaldybių administracijomis, su mokyklomis mes turime eiti tuo keliu, kad neneigtume problemos, ją pripažintume ir ieškotume būdų“, – sakė ji.
Kaip rašė BNS, Seime kelią skinasi beveik penkių dešimčių parlamentarų siūlymas uždrausti vienkartines e. cigaretes, o „aušrietis“ Karolis Neimantas siūlo jų nedrausti, o žengti dar radikalesnį žingsnį – uždrausti daugkartines tokias cigaretes.
Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis BNS anksčiau teigė esantis už bet kokius ribojimus, kurie mažintų nikotino vartojimą.
Šiuo metu Lietuvoje draudžiama pateikti rinkai e. cigaretes ir jų pildykles su skysčiu, jeigu jame yra vitaminų, kofeino, taurino, kitų stimuliuojamųjų junginių, pridėtinio kvapo ar skonio, cukraus, saldiklių.
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