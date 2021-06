Vasara – ne tik atostogų, bet ir telefonų dūžių sezonas: skilęs ekranas gali atsieiti šimtus eurų

Atostogaujant vasarą daugiau žmonių leidžia laiką prie vandens telkinių, taip pat aktyviau judėdami, dėl ko telefono remontų kai kuriose bendrovėse šiuo metų laiku padaugėja ir ketvirtadaliu.

Vasara – „dūžių sezonas“

„Bitė Lietuva“ korporatyvinės komunikacijos vadovas Jaunius Špakauskas sako, kad šiltasis metų periodas – tai išmaniųjų įrenginių dūžių sezonas.

„Todėl labai populiarus telefono draudimas. Tikslaus klientų procento negalėčiau atskleisti, tačiau tokių klientų skaičiuojame ne šimtais, bet tūkstančiais per mėnesį“, – sako J. Špakauskas.

Įmonės atstovas patikslina ir mobiliųjų įrenginių draudimo kainą.

Ekrano draudimo paslauga, galiojanti telefonams ir planšetėms, per mėnesį kainuoja 2,99 euro, o su kitomis įmonės siūlomomis paslaugomis, draudimas suteikiamas iki 3 mėnesių nemokamai.

„Tai darome pačioje sutarties galiojimo pradžioje, nes daugiau kaip dešimtadalis klientų praranda ar sugadina savo išmanų įrenginį jau per pirmuosius naudojimosi mėnesius. Gal ir nėra intuityvu, bet net apie 80 proc. žalų įrenginiui patiriama jau per pirmą naudojimosi įrenginiu pusmetį“, – paaiškina J. Špakauskas.

Apskritai draudimo kainos šioje telekomunikacijų įmonėje, atstovo teigimu, priklausomai nuo sąlygų, gali atsieiti nuo nuo 2,99 euro iki 14,99 euro per mėnesį. Toks draudimas užtvirtina apsaugą ir nuo atsitiktinės žalos, skysčio ar vandens padarytos žalos, apiplėšimo, vagystės ar neteisėtų skambučių padarytos žalos.

Dūžta, skęsta ar perkaista

Tuo metu Asta Buitkutė, „Tele2“ atstovė ryšiams su visuomene, dalijasi, kad daugiausiai remonto užklausų pasipila vasarai įsibėgėjus, o ypač – po ilgųjų šventinių savaitgalių.

REKLAMA

„Per vasarą dėl įrenginių remonto kreipiasi 25 proc. daugiau žmonių, nei kitais sezonais. Be to, išauga ne tik gedimų skaičius, bet ir pasikeičia jų pobūdis. Didžiausia žala išmaniesiems padaroma ne tik juos sudaužius, bet sušlapinus, perkaitinus saulėje ar neapsaugojus nuo dulkių ir smėlio“, – sako A. Buitkutė.

Vis dėlto, jos teigimu, klientai ruošiasi telefonų gedimams ir vis dažniau draudžia savo telefonus, taip pat yra linkę draudimą pratęsti bei apdrausti ir daugiau savo išmaniųjų įrenginių.

„Didelė dalis naujausių klasės telefonų ir planšetinių kompiuterių gaminami su stikliniu korpusu, nugarėlėje turi net kelias brangias kameras, todėl yra kiek mažiau atsparūs pažeidimams, o jų taisymas – gerokai brangesnis.

Garantinis taisymas nedengia dužusio ar kitaip mechaniškai apgadinto telefono taisymo. Pavyzdžiui, vien skilusio ekrano keitimas gali atsieiti iki kelių šimtų eurų. Natūralu, kad klientai įsivertina galimas išlaidas ir renkasi apdrausti įrenginį. Tiems, kas yra apdraudę savo mobiliuosius telefonus ar planšetinius kompiuterius, draudimas padengia visas arba didžiąją dalį taisymo išlaidų, priklausomai nuo taikomos fiksuotos išskaitos“, – sako A. Buitkutė.

Įmonės atstovė dalijasi, kad vis dažniau pasirūpinama ir kitais elektroniniais įrenginiais.

„Mobilieji įrenginiai – telefonai ir planšetiniai kompiuteriai – draudžiami nuo ekrano dūžio rizikos arba platesniu variantu, kuriame įtrauktos ir telefono vagystės su apiplėšimu (pateikus įsilaužimo arba grasinimo įrodymus), mechaniniai ir elektroniniai gedimai bei neteisėtų skambučių rizikos. Keliaujantiems mobiliųjų įrenginių apsauga būnant užsienyje galioja visą draudimo laikotarpį, neribojant kelionės trukmės.

Nešiojamiesiems kompiuteriams šis draudimas netaikomas, tačiau juos galima apdrausti kartu su turto draudimu.

Planšetėms galioja tokios pat draudimo sąlygos kaip ir išmaniesiems telefonams, todėl jų draudimas ypač pasiteisina ir leidžia išvengti didelių išlaidų remontui“, – detalizuoja A. Buitkutė.

REKLAMA

Įmonės atstovė prideda, kad įrenginio draudimo įmokos dydis ir taikoma išskaita priklauso nuo įrenginio vertės pirkimo dieną bei pasirinkto draudimo varianto.

„Mes turime penkis įrangos draudimo lygius – renkantis tik ekrano draudimą draudimo įmoka gali atsieiti nuo euro iki penkių eurų per mėnesį, tuo tarpu pilnas draudimas – nuo 2,9 iki 10 eurų.

Draudžiant tik ekraną, svarbu suprasti, kad remontuojant įrenginį draudimas atlygins tik už ekrano keitimą. Jeigu bus pažeistos kitos įrenginio dalys, tai kainuos papildomai ir teks patiems susimokėti tiek už detales, tiek už meistro darbą“, – atkreipia dėmesį A. Buitkutė.

Paaiškinimai – stebina

Andrius Sungaila, „Telia“ įrenginių draudimo vadovas, atsako trumpai – vasaros sezonas nedraustam telefonui yra pavojingiausias.

„Žalų skaičius liepos – rugpjūčio mėnesiais išauga ir iki 30 proc., ir daugiau. Tai, visų pirma, susiję su tuo, kad žmonės daug daugiau laiko praleidžia lauke, gamtoje, keliaudami“, – sako A. Sungaila.

Specialistas atkreipia dėmesį, kad dažniausios žalos nesikeičia jau kelerius metus. Jo teigimu, telefonai dažniausiai krenta ir dūžta, taip pat dažnai yra apliejami ar paskandinami, būna pametami ar pavagiami.

„Statistika yra puikus patarėjas, kur ir kada su išmaniuoju derėtų būti atsargesniam. Dažnai telefonus sudaužo vaikai, taip pat jie iškrenta lipant iš automobilio ar traukiant iš kišenės. Darbe su telefonais atsargesni turėtų būti statybininkai, ūkininkai ir sportininkai, o jei jūsų išmanusis nėra atsparus vandeniui, ypač saugokite jį vonios kambaryje, mat telefonai labiausiai mėgsta „maudynes“ kriauklėje ir tualete“, – duoda patarimų A. Sungaila.

Specialistas prideda, kad neįmanoma žinoti, kuriame žingsnyje laukia telefono gedimas, o tai patvirtina ir dažniausiai draudimo specialistų girdėti telefonų gedimo paaiškinimai.

„5. „Telefoną pasidėjau ant automobilio stogo ir užmiršau. Pradėjus važiuoti telefonas nuskrido ant žemės ir jį pervažiavo iš paskos važiavusio automobilio ratai.“

REKLAMA

4. „Skalbiau drabužius. Kai skalbimo mašina baigė darbą, paaiškėjo, kad išskalbiau ir telefoną.“

3. „Dirbau kiaulių fermoje. Telefonas įkrito į gardą ir kiaulės jį sukramtė.“

2. „Dirbau daržuose, telefonas iškrito iš kišenės ir jį suarė traktorius.“

1. „Vaikas nusišlapino į telefono įkrovimo lizdą.“

Pirmoji pagalba telefonui

Elektroninių įrenginių serviso „Sinerta“ direktorė Sandra Mickienė atkreipia dėmesį, kad, jeigu telefonas gauna vandens, pirmiausia reikia atjungti jo bateriją.

„Tai galima padaryti, jei ji nėra integruota. Jei ji integruota, tai vienintelis kelias – vežti į servisą. Jokiu būdu nekrauti kai telefonas gauna vandens, nes tada galima padaryti daug žalos.

(...) Telefonus tiek vasarą, tiek žiemą, tiesiog reikia saugoti ir nelaikyti saulėje, į saulę labai reaguoja baterijos, jos išsipučia“, – patikslina S. Mickienė.

Direktorės teigimu, telefono remonto kainos labiausiai priklauso nuo modelio, bet kai kuriais atvejais gali gerokai patuštinti kišenę.

„Ekrano keitimo kaina labai svyruoja – ji gali būti nuo 20 iki 100 eurų. Brangiausias yra „iPhone“ ekrano keitimas.

Valymas nuo dulkių preliminariai atsieina apie 30 eurų, vėlgi, priklausomai nuo modelio“, – dalijasi S. Mickienė.

„Tele2“ atstovė A. Buitkutė taip pat prideda keletą patarimų, kaip galima apsaugoti savo įrenginį nuo žalos. Ji atkreipia dėmesį, kad geriausios apsaugos priemonės kartais ir nieko nekainuoja.

„Karštomis dienomis reikėtų vengti palikti telefoną saulėje ar įkaitusiame automobilio salone, o turintiems kelis įrenginius – derėtų juos vieną nuo kito laikyti atskirai. Be to, karštą vasaros dieną stenkitės per daug neapkrauti ir telefono procesoriaus – nuo to sparčiai kyla įrenginio temperatūra.

Išjunkite nenaudojamas išmaniojo funkcijas, pavyzdžiui, „Bluetooth“ ryšį, navigaciją, žemėlapius, žaidimus ir kitas nebūtinas programėles, ar net įjunkite energijos taupymo režimą. Jei telefonas nuo karščio pradėjo strigti, nedelsdami jį išjunkite. Įrenginį vėl galėsite įjungti arba įkrauti tik kai telefonas visiškai atvės.

Jeigu mėgaujatės vandens pramogomis, būtinai įsigykite specialų, vandens nepraleidžiantį, kieto plastiko dėklą su tvirtu ir sandariu užsegimu. Poilsiaujantiems smėlėtoje pakrantėje reikalingas sandarus telefono dėklas be ertmių mygtukams ir įkrovimo jungties angai. Jeigu dėklo įsigyti negalite – naudokite plastikinius maisto laikymo maišelius su sandaraus užsegimo juostele“, – pataria A. Buitkutė.