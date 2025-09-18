Turite mylimų augintinių? Suskubkite – jų šeimininkai jau šluoja lentynas „Iki“ ir sutaupo iki 50 proc.

Išlošite net keleriopai, nes „Iki“ jau prasidėjo ir specialūs savaitgalio pasiūlymai, kurių sąrašą rasite čia: www.iki.lt/leidiniai.
„Augintiniai – neatsiejama šeimos dalis, todėl ir jų poreikiais patogu pasirūpinti tuo pačiu metu, kai perkami kasdieniai produktai. Tai leidžia sutaupyti ir laiko, ir pinigų, ypač dabar, kai „Gyvūnų fiestos“ metu lojaliems klientams taikome net iki 50 proc. nuolaidas gausybei įvairių prekių. Pastebime, kad ši nuolaidų šventė visada sulaukia išskirtinio dėmesio – daugelis augintinių šeimininkų jau pirmosiomis dienomis skuba pasinaudoti galimybe už mažesnę kainą apsirūpinti reikalingomis prekėmis ilgesniam laikui“, – sako Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė.
Net jei jūsų keturkojis išrankus, tikrai rasite kuo jį palepinti „Iki“ sutaupant. Akcijos su „Iki“ programėle ar lojalumo kortele galioja tiek visame pasaulyje žinomiems prekių ženklams („Gourmet“, „Pedigree“, „Whiskas“, „Cesar“ ir kt.), tiek lietuvių ypač pamėgtos privačios etiketės „ZooRoyal“ produkcijai.
„Tik „Iki“ parduotuvėse Lietuvoje randamą „ZooRoyal“ prekės ženklą atranda vis daugiau augintinių šeimininkų. Jo populiarumo priežastis visai paprasta: „ZooRoyal“ ėdalas yra toks pats visavertis ir kokybiškas, tik siūlomas patrauklesne kaina. Mums svarbu, kad visi pirkėjai galėtų pasirūpinti savo augintiniais, nepriklausomai nuo to, kokį biudžetą tam skiria. „ZooRoyal“ yra puikus pasirinkimas tiems, kurie nori kokybės už prieinamą kainą“, – pažymi G. Kitovė.
„Gyvūnų fiesta“ – gera proga pasirūpinti įvairiais savo mylimo augintinio poreikiais: nuolaidos „Iki“ paskelbtos ir žaislams, aksesuarams, netgi tokioms prekėms kaip linų sėmenų aliejus gyvūnams. O prasidėjusį lietingą sezoną tikrai gelbės ir apsauginis automobilio užtiesalas su 50 proc. nuolaida – bus patogiau ir augintiniu, ir jums.
Tik VIPenktadienį – išskirtinai geros akcijos: nepraleiskite parduotuvėje
Įsigijus visko, ko reikia augintiniui, nereikia pamiršti ir savęs. Dar viena pirkėjų bemat labai pamėgta „Iki“ iniciatyva – VIPenktadieniai, siūlantys išskirtinai dideles nuolaidas ištisoms prekių kategorijoms.
„Garsėjame tiek akcijomis, tiek plačiu kokybiškų prekių asortimentu, dėl to tokios nuolaidos ypač vertinamos pirkėjų. Jie gali rinktis savo mėgstamus prekės ženklus ar išbandyti naujus – ir sutaupyti jau nuo pat pirmos prekės. Tereikia kasoje panaudoti „Iki“ programėlę ar lojalumo kortelę“, – pažymi G. Kitovė.
Tik šį VIPenktadienį net su 40 proc. nuolaida „Iki“ galima įsigyti sveriamų saldainių ir saldainių dėžučių, kurių daugelis mėgsta visad turėti namuose. Taip pat – įvairių vaisvandenių. Tiek pat lojalūs pirkėjai sutaupys ir džiovintiems vaisiams, riešutams bei sėkloms – jie puikiai tiks ir kaip sveiki užkandžiai, ir į kepinius, salotas ar priešpiečių dėžutę.
Skaniam savaitgalio meniu – genialūs pasiūlymai
Savaitgalis prognozuojamas maloniai šiltas, todėl tikrai norėsis jį skirti atsipalaidavimui, artimiesiems ir pailsėjimui nuo rūpesčių. Išvenkite ir galvos sukimo, ką gi ruošti pietums ar vakarienei – idėjas padiktuos jau prasidėję ypač patrauklūs „Iki“ savaitgalio pasiūlymai, kurie padės ir paprasčiau pasiruošti kitai savaitei.
Prisiminkite klasiką – ruoškite purų kugelį. Rudenį savaime norisi daugiau jaukaus, nostalgiško ir šilto maisto. Kugelis čia – nepralenkiamas. Juolab, kai „Clever“ sveriamos bulvės šį savaitgalį „Iki“ – vos 25 ct/kg. Kliaukitės tradiciniu receptu arba išbandykite šį tą naujo – pavyzdžiui, įdėkite varškės, šoninės ar keptų grybų.
Į trasą – kotletai ir balandėliai. Kelias bulves būtinai pasilikite ir bulvių košei prie tų patiekalų, be ko daugelis neįsivaizduoja rudens. Smulkintai mėsai ir faršui „Iki“ šį savaitgalį – 20 proc. nuolaida, todėl prisiruošus jų daugiau, turėsite ir vakarienę skuba pažymėtai kitos savaitės pradžiai.
Nedvejokite – kepkite lašišą. Mėgstamiausia žuvimi daugelio tituluojamai atlantinių lašišų filė šį savaitgalį „Iki“ – net 47 proc. nuolaida. Šią žuvį iškepti labai lengva ir praktiškai neįmanoma sugadinti. Jeigu mėgstate klasiką, pakaks tik druskos, pipirų ir šlakelio alyvuogių aliejaus. Įdomesnių skonių gerbėjai gali ją marinuoti su citrina ir česnaku, medumi ir garstyčiomis ar sojų padažu, žolelėmis. Verta išsikepti daugiau – o likučius panaudokite kiaušinienei, kišui, kotletukams ar salotoms.
Pigiau pasirūpinkite sūrių ir vytintų mėsos gaminių atsargomis. Ar sumuštiniui, ar salotoms, ar užkandžiui, o gal makaronų patiekalui – šių produktų reikia visuomet. Neverta vėliau mokėti visą kainą, jeigu šį savaitgalį patiems įvairiausiems sūriams ir vytintos mėsos gaminiams „Iki“ sutaupysite 20 proc.
Saldžioms akimirkoms – šokolado plytelė ar mėgstami sausainiai. Šalia būtiniausių maisto produktų, verta nepamiršti ir mažų malonumų. 30 proc. nuolaida „Iki“ skelbiama tiek šokolado plytelėms ir batonėliams, tiek ir sausainiams, vafliams, meduoliams bei arbatai. Šie produktai ilgai išstovės namuose tinkamai laikomi, tad tai – gera galimybė sutaupyti atsargoms.
Patikrinkite, ar nepritrūkote namuose. Ko? Sulčių, nektarų ir sulčių gėrimų – tiek didesnių pakuočių, tiek mažesnių, kurios patogios įduoti vaikams į mokyklą. Šiai ištisai kategorijai „Iki“ paskelbta 30 proc. nuolaida. O net 40 proc. – ir toms prekėms, kurių namuose pristigus būna ypač nemalonu. Šį savaitgalį pigiau „Iki“ įsigykite ir tualetinio popieriaus, popierinių rankšluosčių ir popierinių nosinaičių.
G. Kitovė primena, kad geriausiais „Iki“ pasiūlymais pasinaudoti paprasta – naudingos akcijos, įvairios nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai skelbiami leidiniuose „Iki“ parduotuvėse, interneto puslapyje www.iki.lt ir mobiliojoje programėlėje. Joje pirkėjai ras ir asmeninių pasiūlymų bei dalyvaudami lojalumo programoje rinks taškus, kuriuos galės išmainyti į vertingus prizus ar nuolaidas.
Straipsnį parengė: „UAB IKI Lietuva“.
