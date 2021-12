Trumpesnė darbo savaitė: mažės atlyginimai ar reikės daugiau nudirbti per tą patį laiką?

Ne tik kai kurios kompanijos Lietuvoje ar užsienio šalyse darbuotojams siūlo ne įprastą 40 darbo valandų, o trumpesnę savaitę. Tačiau jau atsiranda ir šalių, kuriose dirbti trumpiau reiks valstybiniu mastu. Pavyzdžiui, Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE) nuo sausio įveda 4,5 darbo dienų savaitę.

REKLAMA

REKLAMA

Portalas tv3.lt pasiteiravo, ką apie trumpesnę darbo savaitę galvoja Lietuvos darbdavių ir darbuotojų atstovai bei ekonomistai.

Pokyčiai dabar nereikalingi?

Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sakė, kad jau ir dabar pačios įmonės nusprendžia, kokios trukmės darbo savaitę taikyti.

„Panašių siūlymų ir bandymų sutrumpinti darbo savaitę jau matėme Europoje, tačiau šie sprendimai nepasitvirtino.

Šiuo metu mažiausiai reikėtų drastiškų pasikeitimų reguliuojant darbo santykius. O įmonės, kurios mano, kad tai yra naudinga, jau ir dabar gali savo darbuotojams sutrumpinti darbo savaitę“, – teigė verslininkų atstovas.

Be to, anot jo, sutrumpinus darbo savaitę negalėtume tam tikromis paslaugomis naudotis jau ne 2, bet 3 dienas per savaitę.

Darbuotojų atstovė: trumpesnė darbo savaitė atneš teigiamų pokyčių

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkės Ingos Ruginienės teigimu, mūsų šalyje nėra tinkamo supratimo, kad reikia derinti darbuotojų poilsio ir darbo režimą.

REKLAMA

REKLAMA

„O darbdaviams net ir 20 darbo dienų atostogų, kurios nurodytos ir darbo kodekse, yra per daug. Turbūt apskritai darbuotojai galėtų dirbti dvigubai daugiau už dvigubai mažesnį atlyginimą“, – ironizavo pašnekovė.

Anot jos, darbdaviai nuolat skundžiasi, kad darbuotojų našumas mažas, o žmonės nori didesnio atlyginimo ir daugiau poilsio.

„Tačiau visi mes norime, kad darbo našumas augtų, atlyginimai didėtų, o darbo sąlygos gerėtų. Visi įrankiai tai pasiekti yra darbdavio rankose. Tereikia investuot į naujas technologijas ir įrenginius“, – įsitikinusi darbuotojų atstovė.

Pasak jos, ir darbuotojai ilgainiui labiau rinksis tuos darbdavius, kurie rūpinsis jų darbo sąlygomis.

„Nieko nereikia laukti, jau dabar turime visas prielaidas ir sąlygas dirbti 4 dienas per savaitę. Jau ne kartą kalbėjome apie tokio darbo modelio privalumus. Darbuotojai galės daugiau uždirbti, jeigu dirbs ilgiau viršvalandžius.

REKLAMA

REKLAMA

Darbuotojai bus našesni, kai turės laiko pailsėti ir atsigauti nuo didelių darbo krūvių. Dabar žmonės turi dirbti naktimis ir šventinėmis dienomis, kad gautų didesnius atlyginimus“, – komentavo I. Ruginienė.

Anot jos, tokiu tempu dirbdami, darbuotojai praranda sveikatą.

„Jie jau nebeturi jėgų netgi persikvalifikuoti ir pakeisti darbą. Kol dirbsime tokiu režimu, jokio progreso neturėsime“, – teigė I. Ruginienė.

Sutrumpinę darbo savaitę prarasime pinigus

Portalo kalbintų ekonomistų nuomonės dėl darbo savaitės trumpinimo išsiskyrė.

Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas teigė, kad nepritaria darbo savaitės ilginimui.

„Ekonominiu požiūriu Lietuva yra priklausoma ne nuo vidaus rinkos, bet nuo Europos Sąjungos eksportų rinkų. Ir jeigu Lietuva įvestų trumpesnę darbo savaitę, o Vokietijoje ar Švedijoje, mūsų didžiausiose eksporto rinkose, liktų 5 darbo dienų savaitė, tada galime prarasti šias rinkas.

REKLAMA

REKLAMA

Klientas negali dirbti ilgiau nei tiekėjas, jis liks nepatenkintas. Todėl Lietuvą gali labai greitai pakeisti kitu tiekėju“, – sakė ekonomistas.

Anot A. Izgorodino, šalys, kurios priklauso nuo vidaus rinkos, kaip, pavyzdžiui, JAV, gali nustatyti kokios nori trukmės darbo savaites, nes jos maitina pačios save.

„Tuo metu Lietuva maitinasi iš eksporto rinkų, todėl turi priimti sprendimus atsižvelgdama į kitas šalis. Tačiau jeigu Vakarų Europa ir Skandinavija kažkada įves trumpesnę darbo savaitę, tada ir Lietuva galėtų tai apsvarstyti“, – komentavo ekonomistas.

Anot jo, trumpesnė darbo savaitė mažintų ekonomikos augimą.

„Šiuo metu turime didelį darbuotojų poreikį, be to, dabar labai sparčiai atsigauna ekonomika. Lietuva turėtų tai išnaudoti didindama darbo krūvį, o ne jį mažindama. Juk ekonomika ir vartojimas atsigauna, todėl būtų nelogiška, jeigu mes imtume dirbti mažiau ir atsisakytume to augimo ir augančių atlyginimų.

REKLAMA

REKLAMA

Toks sprendimas sulėtintų Lietuvos ekonomikos augimą, darbo rinkos atsigavimą, atlyginimų augimą ir artėjimą prie ES vidurkių pagal daugelį ekonominių rodiklių“, – komentavo A. Izgorodinas.

Darbo savaitę siūlo sutrumpinti vasaros laikotarpiu

Tuo metu „Luminor“ banko vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas socialiniame tinkle „Facebook“ atkreipė dėmesį, kad Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE) taps pirmąja pasaulyje valstybe, oficialiai įvesianti 4,5 darbo dienų savaitę.

„Pirmadieniais–ketvirtadieniais darbas truks nuo 7.30 iki 15.30 val. (8 valandas), o penktadienį – nuo 7.30 iki 12.00 val. (4,5 valandos). Priimdami šį sprendimą, JAE siekia padidinti savo šalies patrauklumą talentingiems darbuotojams iš viso pasaulio ir suvienodinti savo darbo savaitės laiką su dauguma kitų pasaulio valstybių.

REKLAMA

REKLAMA

Iki šiol, kaip ir daugelyje kitų Artimųjų Rytų šalių, JAE darbo savaitė trukdavo nuo sekmadienio iki ketvirtadienio, o iki 2006 metų ji trukdavo nuo šeštadienio iki trečiadienio. Galbūt JAE darbo laiko penktadienį būtų ir netrumpinę, jei ne penktadienio popietės malda prasidėsianti 13.15 val., kurioje privalu dalyvauti kiekvienam musulmonui. Todėl daugumoje musulmoniškų valstybių penktadienis įprastai būna nedarbo diena“, – rašė ekonomistas.

Anot jo, nemaža tikimybė, kad toks JAE sprendimas pralauš ledus, tad netrukus ir kitos pasaulio šalys imsis aktyvesnių veiksmų trumpinti darbo savaitės trukmę.

„Manau ir mes iš pradžių galime sutrumpinti darbo savaitę iki 4 dienų vasaros laikotarpiu – pramonė per daug nenukentėtų, nes vasara vis tiek – atostogų metas. Pavyzdžiui, Skandinavijos šalyse bei dalyje Vakarų Europos valstybių įmonės nedirba pilnu pajėgumu vasaros atostogų metu. O paslaugų sektoriaus įmonės suklestėtų, nes gyventojai turėtų daugiau laisvo laiko ilgųjų savaitgalių metu“, – pastebėjo Ž. Mauricas.