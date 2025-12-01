Trečiąjį ketvirtį Lietuvos BVP šiek tiek smuko

Spalio pabaigoje skelbta, kad trečiąjį ketvirtį, palyginti su antruoju, realusis BVP smuko 0,2 proc.
REKLAMA
Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) trečiąjį šių metų ketvirtį to meto kainomis siekė 22,2 mlrd. eurų – palyginti su antruoju ketvirčiu, jis smuko 0,02 proc. (pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką).
Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) trečiąjį šių metų ketvirtį to meto kainomis siekė 22,2 mlrd. eurų – palyginti su antruoju ketvirčiu, jis smuko 0,02 proc. (pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką).