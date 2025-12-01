 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Trečiąjį ketvirtį Lietuvos BVP šiek tiek smuko

2025-12-01 09:20 / šaltinis: BNS
2025-12-01 09:20

Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) trečiąjį šių metų ketvirtį to meto kainomis siekė 22,2 mlrd. eurų – palyginti su antruoju ketvirčiu, jis smuko 0,02 proc. (pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką). 

Grynieji pinigai. Karolinos Gudžiūnienės (ELTA) nuotr.

0

Spalio pabaigoje skelbta, kad trečiąjį ketvirtį, palyginti su antruoju, realusis BVP smuko 0,2 proc.

