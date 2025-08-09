Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas

Teks susimokėti? Siūlo nuo rugsėjo apriboti ligonių pavėžėjimo paslaugą

2025-08-09 16:58 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-09 16:58

Trūkstant valstybės lėšų, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) siūlo nuo rugsėjo apriboti ligonių pavėžėjimo paslaugą – pacientus nemokamai vežti siūloma tik tuomet, kai žmogus negali judėti dėl onkologinės ligos ir turi vykti į kitą miestą, kai jis vežamas gulint ir kai keliauja organų arba kaulų čiulpų transplantacijai.

Greitoji (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)

Trūkstant valstybės lėšų, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) siūlo nuo rugsėjo apriboti ligonių pavėžėjimo paslaugą – pacientus nemokamai vežti siūloma tik tuomet, kai žmogus negali judėti dėl onkologinės ligos ir turi vykti į kitą miestą, kai jis vežamas gulint ir kai keliauja organų arba kaulų čiulpų transplantacijai.

0

„Sergant onkologinėmis ligomis – kai pacientas yra blogos funkcinės būklės ir paslaugos teikiamos ne paciento deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybėje, kai dėl sveikatos būklės žmogus turi būti transportuojamas gulint ir kai vykstama organų, jeigu atsiranda potencialus donoras, arba kaulų čiulpų transplantacijai, o taip pat grįžtama į gyvenamąją vietą“, – BNS nurodė SAM.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ministerija naikina sąlygą, kad žmogui būtų suteikta pavėžėjimo paslauga, jeigu jis, sirgdamas bet kokia liga, būdamas garbaus amžiaus, dėl socialinių ir finansinių priežasčių negali naudotis savo ar viešuoju transportu.

Tai reiškia, kad gyventojai, kurie be artimųjų bus išvežti į ligoninę, o po stebėjimo išleisti namo, nebegalės gauti pavėžėjimo paslaugos, nors ir turėtų grįžti vėlai vakare ar naktį.

Pacientų pavėžėjimui buvo skirta 3,7 mln. eurų

Ministerija BNS nurodė, kad pernai nuo liepos iki metų pabaigos pacientų pavėžėjimui buvo skirta 3,7 mln. eurų, šiemet suplanuota 8,73 mln. eurų, o 2026 metais numatoma 9,3 mln. eurų.

„Paslaugai sulaukus didesnio nei planuota populiarumo, pirmąjį (2025-ųjų – BNS) pusmetį lėšų poreikis sudarė 6,3 mln. eurų, dar 1,5 mln. eurų skirta ankstesnio laikotarpio įsipareigojimų vykdymui. Antram pusmečiui likusios lėšos – 0,94 mln. eurų, o tai yra maždaug mėnesio trukmės pavėžėjimo apimtis“, – informavo SAM.

Jos teigimu, dabar šiomis paslaugomis naudojasi žmonės, kurių sveikatos būklė ir socialinė padėtis leidžia naudotis viešuoju transportu.

Pacientų pavėžėjimo paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo pataisas turės patvirtinti Vyriausybė.

Šios paslaugos teikiamos nuo 2024 metų liepos, jos apmokamos iš biudžeto, o ne iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo. Paslaugą galima užsisakyti numeriu 1808.

